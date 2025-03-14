Аллергику на заметку: календарь появления пыльцы кустарников и деревьев

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Пока одни радуются весеннему солнышку, другие спешат закрыть окна и двери поплотнее – иначе не избежать слезотечения, покраснения глаз, постоянного насморка, чихания и даже удушающего кашля. Речь идет об аллергиках, страдающих от поллиноза – сезонного заболевания, которое проявляется в виде выраженной аллергии на цветение трав, деревьев, кустарников.

Когда для петербургских аллергиков наступит час икс? Это зависит от установления устойчивого тепла, и сроки с каждым годом все больше смещаются к началу весны.

Мойка78 публикует календарь появления пыльцы в средней полосе России. Если у вас аллергия на пыльцу указанных растений, в эти дни лучше стараться меньше бывать на свежем воздухе и принимать лекарства, прописанные аллергологом.

И нужно помнить, что пыльца переносится ветром. Если в Петербурге и Ленобласти еще не цветет то или иное растение, то южный ветер позаботится, чтобы пыльца с юга дошла до Северной столицы.

Календарь цветения аллергенных растений по месяцам

В Петербурге и Ленобласти, которые условно входят в состав средней полосы России, цветение растений-аллергенов начинается в марте. Некоторые из них цветут до самой осени без перерыва.

Март: одуванчики, ива, орешник (лещина), ольха

Фото: pxhere

И симпатичные яркие одуванчики (на самом юге Ленобласти могут зацвести в марте), которые зацветают на тропинках одними из первых, и лещина, которую часто выращивают на приусадебных участках и дачах ради вкусных орехов, и ива, украшающая берега озер и рек, имеют аллергенную пыльцу.

В зависимости от погодных условий, цветение перечисленных растений начинается в период с конца марта до середины апреля. Смещение возможно на 2-3 недели в одну или другую сторону. Поэтому, если весна в Петербурге и Москве будет теплой, то сезон аллергии начнется уже в 20-х числах марта. При этом одуванчики будут цвести без перерыва до самых морозов.

Апрель: тополь, ольха, дуб, ясень

Фото: pxhere

Пыльца перечисленных деревьев для некоторых людей является сильным аллергеном. При этом зацветают они одно за другим, поэтому весь апрель может стать тяжелым месяцем для тех, кто страдает поллинозом.

Тем более что при теплой погоде цвести в апреле начинает и береза — уже в 20-х числах месяца. А в Гатчинском районе она почти всегда зацветает до прихода мая.

Май: береза, рожь, лисохвост, подорожник

Фото: pxhere
Еще продолжают цвести ольха, дуб и ясень, но к ним уже присоединяется береза – в мае пыльца березы появляется на всей территории средней полосы, независимо от погодных условий. Даже если весна выдалась холодной, в середине-конце мая березы все равно зацветут, а их пыльца считается одним из самых сильных аллергенов.

В календарь цветения в мае добавляются сорные травы и злаки, которые будут цвести до самого октября.

Июнь: ежа, овсяница, тимофеевка, подорожник, полынь, рожь, чубушник

Фото: pxhere

В начале лета пыльца деревьев практически исчезает из воздуха, зато в календарь цветения растений-аллергенов добавляется все больше злаков и сорных трав. Также начинает цвести чубушник, красивый кустарник, чья пыльца регистрируется в воздухе Петербурга и Ленобласти вплоть до середины июля.

К числу цветущих растений-аллергенов добавляются мятлик, плевел, тимофеевка, райграс, а также культивируемые злаковые — кукуруза, пшеница. Продолжает цвести рожь. Подорожник будет цвести до самой осени.

Июль: полынь, лебеда, тимофеевка, одуванчик, подорожник, амброзия

Все чаще в последние годы цветение амброзии смещается с августа на конец июля. В середине лета продолжают цвести сорные травы, в том числе лебеда и полынь.

Август: амброзия, лебеда, полынь, подорожник, одуванчик

Фото: pxhere

Цветение амброзии продолжается и сохранится вплоть до установления устойчивой дождливой погоды в сентябре-октябре.

Всего 10-20 зерен пыльцы в одном кубическом метре воздуха достаточно, чтобы вызвать ухудшение состояние аллергиков.

Сентябрь и октябрь: амброзия, одуванчик, лебеда, полынь, подорожник

Фото: Pxhere
Приход осени не приносит долгожданного облегчения. Пока на улице тепло и сухо, пыльца амброзии и других сорных растений продолжает циркулировать в воздухе в большим количестве.

К концу сентября отцветает все, кроме амброзии — ее пыльца регистрируется в воздухе, если нет дождей.

Спасение от аллергии

Уже в скором времени аллергики могут дождаться появления эффективных отечественных препаратов — в 2026 году планируется выпустить российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы. Ее разработал Российский институт иммунологии совместно с Венским медуниверситетом, в настоящее время ведутся испытания.

Если вакцина заработает, то по такому же принципу можно будет выпустить препараты для прививок от аллергии на пыльцу лещины, амброзии, злаковых, а также вакцину от аллергии на клещей домашней пыли. Об этом ТАСС рассказала Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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