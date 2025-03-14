Какие продукты добавить в рацион в Великий пост, чтобы не сорваться

Резкий отказ от продуктов животного происхождения во время Великого поста может вызвать стресс у организма.
В рацион в это время Роскачество рекомендует добавить орехи и бобовые, передает News.ru.
Один из самых эффективных способов не поддаваться соблазнам – заранее составить план питания.
Рекомендуется выделить время на изучение рецептов, чтобы разнообразить свой рацион. Включить в него нужно также овощи и фрукты, которые помогут получить необходимые витамины и минералы и сохранить баланс питательных веществ.
Важно не забывать и о достаточном количестве воды – она не только утоляет жажду, но и помогает контролировать аппетит, поддерживать оптимальный уровень энергии и улучшает обмен веществ.
Для разнообразия следует добавить в воду лимон, мяту или имбирь, а к основным блюдам – свежие или запеченные овощи и фрукты.
В 2025 году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля.