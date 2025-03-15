Что могут сделать с организмом всего два стакана вишневого сока в день

Всего два стакана разбавленного кислого вишневого сока по 130 мл каждый могут оказать существенное влияние на здоровье человека, а именно – на здоровье кишечника. Этот напиток уменьшает воспаление и улучшает самочувствие тех, кто страдает от язвенного колита.
Результаты исследования опубликованы в журнале Life.
Что показало исследование
У участников был подтверждённый диагноз «язвенный колит» в течение как минимум шести месяцев, и они постоянно принимали лекарства в течение как минимум трёх месяцев.
Качество жизни пациентов, а также их физическое и психическое здоровье и симптомы заболевания оценивались с помощью различных стандартизированных опросников. Также были проанализированы образцы их крови и кала, а самих участников исследования попросили вести дневник питания, чтобы оценить, вносили ли они какие-либо изменения в свой рацион, которые могли повлиять на результаты исследования.
Участники испытания также сообщили, что в целом стали чувствовать себя лучше.
Комментарии исследователей
Соавтор исследования Линдси Боттомс, профессор, руководитель Центра исследований в области психологии и спорта в Университете Хартфордшира, сказала:
«Язвенный колит может оказывать значительное влияние на качество жизни человека. Многим пациентам требуются регулярные посещения больницы для сдачи анализов крови и лечения, а в некоторых случаях — хирургическое вмешательство. Хотя вишнёвый сок не может заменить лекарства, наши результаты дают надежду на то, что его можно использовать наряду с медикаментозным лечением, чтобы улучшить качество жизни пациента, уменьшить симптомы и, возможно, уменьшить интенсивность лечения или отсрочить операцию{.
По ее словам, хотя не было замечено никаких заметных изменений в анализах крови, было обнаружено значительное снижение уровня кальпротектина в фекалиях — ключевого биомаркера воспаления кишечника — на 40%, что указывает на то, что добавка влияет на воспаление на уровне кишечника.
По данным благотворительной организации Crohn’s and Colitis UK, примерно 7 из 100 человек с колитом требуется серьёзное хирургическое вмешательство в течение первых пяти лет после постановки диагноза.
Кислая вишня богата питательным веществом, известным как антоциан, — натуральным соединением, которое придаёт плодам характерный красный цвет и кисло-сладкий вкус. Его также можно найти в тёмных фруктах и овощах, таких как ежевика, красные апельсины и баклажаны.
Предыдущий анализ показал, что в 30 мл концентрата черешневого ликёра Montmorency содержится 9,117 мг/мл антоцианов, что эквивалентно употреблению примерно 100 вишен.
Профессор Боттомс сказала:
«Язвенный колит может негативно влиять на психическое здоровье пациента, его восприятие своего тела и общее качество жизни. Это изнурительное заболевание также сопряжено с финансовым бременем, что подчёркивает необходимость альтернативных методов лечения с меньшим количеством побочных эффектов, наряду с фармацевтическими препаратами. В вишне сорта Монморанси содержится больше антоцианов, чем в большинстве других тёмных фруктов, поэтому мы хотели выяснить, приносит ли употребление вишнёвого сока какую-либо клиническую пользу пациентам с колитом лёгкой и средней степени тяжести».