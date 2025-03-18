Плохой сон может сделать человека более восприимчивым к теориям заговора

Проблемы, к которым приводит плохое качество сна или его нехватка, многочисленны, и их список постоянно расширяется по мере того, как ученые все больше погружаются в эту проблему. Сюда входят и болезни сердца, и психические недомогания, и высокий уровень тревожности.
Что показало исследование
Два эксперимента с участием более тысячи добровольцев, проведенные на базе Ноттингемского университета, показали, что плохое качество сна и психические проблемы, такие как депрессия или повышенная тревожность, в совокупности могут привести к тому, что человек становится более восприимчивым к заведомо ложной информации, такой как различные теории заговоров.
В первом исследовании приняли участие 540 человек. Они прошли процедуру стандартизированной оценки сна, а затем их попросили прочесть одну из двух статей о пожаре, который произошёл в соборе Парижской Богоматери в 2019 году. Одна группа читала достоверную информацию о настоящих причинах пожара, которые не были чем-то сверхъестественным, а вторая получила информацию о том, что пожар был подстроен с целью скрыть какую-то важную информацию.
На втором этапе к группе испытуемых добавили еще 575 человек. По результатам проведенного анализа подтвердилась прямая связь между верой в теорию заговора и плохим сном или депрессией. Часто депрессия становилась основным фактором, благодаря которому человек начинал бездумно верить во всякие конспирологические теории.
«Сон очень важен для критического мышления»,
— отметил руководитель исследования, психолог Дэниел Джолли.
Доказано, что плохой сон повышает уровень депрессии, тревожности и паранойи — а все эти факторы способствуют вере в теорию заговоров»,
— добавил он.
Что такое вера в теорию заговоров? Это когда люди думают, что вместе с прививкой им вводят под кожу чип или что нужно носить шапочку из фольги, чтобы никто не смог прочесть твои мысли.
Дезинформация об изменении климата на протяжении десятилетий препятствовала усилиям по борьбе с рисками, которые оно представляет для человечества и планеты. А вера в несуществующие международные заговоры привели к многочисленным трагическим последствиям.
Кроме того, один раз поверив в какую-то из бредовых теорий, человек очень неохотно от нее отказывается. И хотя это возможно сделать благодаря помощи специалистов, родственников или здравой логике, лучшим вариантом будет избегать ситуации, в которой навыки критического мышления ослабевают. А для этого необходимо хорошо высыпаться.
«Как показало исследование, стоит улучшить качество сна населения, и распространение конспирологических теорий резко снизится»,
— отметил исследователь.