Ребенок начинает критически оценивать свое тело уже в возрасте 7 лет, и это может привести к расстройствам пищевого поведения

Новое исследование показывает, что нездоровое восприятие собственного тела начинает формироваться у человека еще в раннем детстве
«Мы подтвердили то, что было уже давно ясно: нам нужно быть осторожными, показывая в медиапространстве тела одного типа и не рассказывая, что есть множество других, и это тоже нормально»,
— заявила в пресс-релизе ведущий исследователь Линда Бутройд, профессор психологии в Даремском университете в Великобритании.
Теперь мы знаем, что это опасно не только для взрослых, но и для детей.
По словам профессора, если дети в качестве образца видят один и тот же тип внешности, то это сказывается на их понимании того, какая фигура является плохой.
Это может привести к расстройствам пищевого поведения и настроения.
Что показало исследование
Для своего исследования Бутройд и ее коллеги провели серию экспериментов с участием детей в возрасте от 7 до 15 лет, а также взрослых. Всего в исследовании приняли участие около 300 человек.
Участникам показывали фотографии людей с разным индексом массы тела (ИМТ) и просили оценить, насколько «толстым» или «худым» был каждый человек.
Эти результаты показывают, что восприятие своего веса людьми формируется уже с 7 лет, утверждают исследователи. Человек сравнивает себя с принятыми в обществе нормами и испытывает стресс, если понимает, что далек от совершенства. В этом кроются проблемы с пищевым поведением, вплоть до булимии.
Во взрослом возрасте проблема сохраняется. Но при этом, как показали исследования, белые женщины в западных странах более подвержены стереотипам о стройном теле и стремятся быть худыми, чем чернокожие нигерийки или китаянки.
Что это значит для родителей
Говорите ребенку, что то, что он видит по телевизору и в Интернете, не всегда отражает реальность.
Но если ребенок страдает от лишнего веса, это подтверждено врачом, и сам ребенок испытывает как физический, так и психологический дискомфорт от своей полноты, помогите ему стать стройнее: измените рацион питания всей семьи и добавьте в расписание больше физической активности. Растущий организм быстро сбросит все лишнее, что поможет ребенку поднять свою самооценку.