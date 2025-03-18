Ребенок начинает критически оценивать свое тело уже в возрасте 7 лет, и это может привести к расстройствам пищевого поведения

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Новое исследование показывает, что нездоровое восприятие собственного тела начинает формироваться у человека еще в раннем детстве

Результаты, которые были опубликованы в Journal of Experimental Child Psychology, свидетельствуют о том, что уже в семилетнем возрасте дети оценивают собственное тело, и несоответствие это оценки тому, как они хотят выглядеть, может привести к расстройству пищевого поведения.

«Мы подтвердили то, что было уже давно ясно: нам нужно быть осторожными, показывая в медиапространстве тела одного типа и не рассказывая, что есть множество других, и это тоже нормально»,

— заявила в пресс-релизе ведущий исследователь Линда Бутройд, профессор психологии в Даремском университете в Великобритании.

Теперь мы знаем, что это опасно не только для взрослых, но и для детей.

По словам профессора, если дети в качестве образца видят один и тот же тип внешности, то это сказывается на их понимании того, какая фигура является плохой.

Нереалистичные изображения человеческого тела могут способствовать негативной самооценке, заставляя людей стремиться к «совершенству», несмотря на то что процент совершенных тел в мире критически низок.

Это может привести к расстройствам пищевого поведения и настроения.

Что показало исследование

Фото: страница сайта fox41yakima.com

Для своего исследования Бутройд и ее коллеги провели серию экспериментов с участием детей в возрасте от 7 до 15 лет, а также взрослых. Всего в исследовании приняли участие около 300 человек.

Участникам показывали фотографии людей с разным индексом массы тела (ИМТ) и просили оценить, насколько «толстым» или «худым» был каждый человек.

Выяснилось, что после просмотра фотографий, на которых были изображены люди с диагностированным ожирением, и дети, и взрослые были склонны занижать свой реальный вес. А после просмотра фотографий с очень худыми людьми, на которых было видно, что такая худоба некрасива и неестественна, — завышать.

Эти результаты показывают, что восприятие своего веса людьми формируется уже с 7 лет, утверждают исследователи. Человек сравнивает себя с принятыми в обществе нормами и испытывает стресс, если понимает, что далек от совершенства. В этом кроются проблемы с пищевым поведением, вплоть до булимии.

Во взрослом возрасте проблема сохраняется. Но при этом, как показали исследования, белые женщины в западных странах более подвержены стереотипам о стройном теле и стремятся быть худыми, чем чернокожие нигерийки или китаянки.

Что это значит для родителей

Поскольку невозможно уберечь своего ребенка от просмотра ТВ и Интернета, социальных сетей и прочих медиа, откуда на нас смотрят стройные и подтянутые блогеры и артисты, необходимо разговаривать с ребенком и объяснять, что стройное тело – это результат упорных тренировок и ограничений, и что в мире полным-полно людей с завышенным или пониженным ИМТ, и они от этого не становятся менее успешными или несчастными.

Говорите ребенку, что то, что он видит по телевизору и в Интернете, не всегда отражает реальность.

Но если ребенок страдает от лишнего веса, это подтверждено врачом, и сам ребенок испытывает как физический, так и психологический дискомфорт от своей полноты, помогите ему стать стройнее: измените рацион питания всей семьи и добавьте в расписание больше физической активности. Растущий организм быстро сбросит все лишнее, что поможет ребенку поднять свою самооценку.

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