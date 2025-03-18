Соединение, которое содержится в кожуре трех видов ягод, повышает фертильность у женщин

Новое исследование показывает, что натуральное соединение ресвератрол, обнаруженное в кожице винограда, черники и малины, может улучшить женскую фертильность, повышая количество и качество яйцеклеток.
Что показало исследование
Исследователи из Университета Англии Раскин (ARU) вместе с коллегами из Италии, Южной Кореи и Фонда больницы королевы Елизаветы изучили все ранее опубликованные исследования о влиянии ресвератрола на репродуктивное здоровье женщин.
Два исследования отдельно оценивали качество созревших ооцитов, и оба сообщили о прогрессе среди женщин, принимавших ресвератрол.
Четыре исследования изучали ресвератрол в связи с количеством созревших ооцитов, и два сообщили о заметном увеличении количества яйцеклеток, в то время как два других не обнаружили заметного увеличения.
Как работает соединение ресвератрол
В обзоре также были обнаружены доказательства того, что ресвератрол потенциально может лечить бесплодие, связанное с эндометриозом, и оказывать положительное влияние при синдроме поликистозных яичников и бесплодии, связанном с ожирением, путем ингибирования путей, участвующих в выработке андрогенов, и снижения воспаления и окислительного стресса.
«Наш систематический обзор ресвератрола и женской фертильности представляет собой всеобъемлющий обзор всех текущих исследований и подчеркивает потенциал соединения для улучшения репродуктивных результатов и, возможно, прокладывает путь для новых, менее инвазивных методов лечения с использованием натуральных веществ»,
— сказал профессор Ли Смит, старший автор исследования.
Ресвератрол в виде химических добавок считается безопасным при употреблении в умеренных количествах в дозе до пяти граммов в день в течение месяца, но безопасность более высоких доз, особенно в течение длительного периода, остается непроверенной. Зато виноград, чернику и малину можно есть каждый день, при соблюдении ограничений по рекомендуемому количеству.
Взрослым можно употреблять в пищу без вреда для здоровья до 400 г малины, до 200 г черники и до 500 г винограда. При этом виноград лучше есть не каждый день.