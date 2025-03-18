Соединение, которое содержится в кожуре трех видов ягод, повышает фертильность у женщин

От /

Новое исследование показывает, что натуральное соединение ресвератрол, обнаруженное в кожице винограда, черники и малины, может улучшить женскую фертильность, повышая количество и качество яйцеклеток.

Систематический обзор ресвератрола, который является полифенольным соединением, известным своими антивозрастными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, опубликован в Международном журнале молекулярных наук.

Что показало исследование

Фото: страница сайта goodnewsnetworkмалина

Исследователи из Университета Англии Раскин (ARU) вместе с коллегами из Италии, Южной Кореи и Фонда больницы королевы Елизаветы изучили все ранее опубликованные исследования о влиянии ресвератрола на репродуктивное здоровье женщин.

Сопоставив и проанализировав результаты 24 исследований in vitro и in vivo с участием в общей сложности 9563 человек, они обнаружили доказательства того, что ресвератрол может улучшить количество и качество яйцеклеток (ооцитов).

Два исследования отдельно оценивали качество созревших ооцитов, и оба сообщили о прогрессе среди женщин, принимавших ресвератрол.

Четыре исследования изучали ресвератрол в связи с количеством созревших ооцитов, и два сообщили о заметном увеличении количества яйцеклеток, в то время как два других не обнаружили заметного увеличения.

Как работает соединение ресвератрол

Этот природный антиоксидант снижает окислительный стресс, помогая защитить митохондриальную ДНК от повреждений и усиливая активность теломеразы, что уменьшает скорость старения клеток и увеличивает продолжительность жизни яичников.

В обзоре также были обнаружены доказательства того, что ресвератрол потенциально может лечить бесплодие, связанное с эндометриозом, и оказывать положительное влияние при синдроме поликистозных яичников и бесплодии, связанном с ожирением, путем ингибирования путей, участвующих в выработке андрогенов, и снижения воспаления и окислительного стресса.

«Наш систематический обзор ресвератрола и женской фертильности представляет собой всеобъемлющий обзор всех текущих исследований и подчеркивает потенциал соединения для улучшения репродуктивных результатов и, возможно, прокладывает путь для новых, менее инвазивных методов лечения с использованием натуральных веществ»,

— сказал профессор Ли Смит, старший автор исследования.

Ресвератрол в виде химических добавок считается безопасным при употреблении в умеренных количествах в дозе до пяти граммов в день в течение месяца, но безопасность более высоких доз, особенно в течение длительного периода, остается непроверенной. Зато виноград, чернику и малину можно есть каждый день, при соблюдении ограничений по рекомендуемому количеству.

Взрослым можно употреблять в пищу без вреда для здоровья до 400 г малины, до 200 г черники и до 500 г винограда. При этом виноград лучше есть не каждый день.

Прокрутить вверх