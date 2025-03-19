Весной выпадают волосы – почему и что делать

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Зима и лето традиционно считаются самым неблагоприятным временем для волос – и морозы с холодным ветром, и сухость воздуха в отапливаемом помещении, и палящие солнечные лучи не идут им на пользу.

Но почему тогда выпадают волосы весной?

Все просто – так сказываются последствия зимнего авитаминоза и воздействия неблагоприятных факторов в холодное время года. Как говорят трихологи, «запаса прочности» волосам хватает на 2-3 месяца. Столько они продержатся даже в неблагоприятных условиях, а затем начнут слабеть, ломаться и выпадать.

То есть, если вы столкнулись с выпадением волос в марте или апреле, значит, шевелюре стало плохо еще в декабре или январе. На этот период приходится первая волна простуд с приемом антибиотиков, первые серьезные морозы, снижение иммунитета, нехватка витаминов, солнца и витамина Д. Так проблемы, которые начались несколько месяцев назад, аукаются весной, когда хочется снять шапку и тряхнуть густой шевелюрой.

Что делать, чтобы волосы перестали выпадать

Поскольку причин выпадения волос может быть несколько, рекомендуется обратиться к врачу, который установит истинную и назначит лечение (оно может опираться на разные терапевтические методики, в том числе прием гормональных препаратов и подкожные инъекции, в зависимости от обнаруженных проблем).

Но если вы уверены, что никаких критичных проблем с волосами нет, и выпадает их не очень-то и много (до 100 волосков в день считается нормой), а просто хочется немного оздоровить шевелюру, потускневшую и утратившую объем за долгие зимние месяцы, то стратегия может быть следующей:

  • Сдать анализы на гормоны, витамины, микро- и макроэлементы

Если хочется пропить курс витаминов для волос и ногтей весной, то начать нужно именно с диагностики. Анализ покажет, чего реально не хватает в организме, и даст ответ на вопрос, что принимать, чтобы волосы не выпадали.

С результатами анализов можно обратиться к терапевту или трихологу, который поможет с подбором эффективных препаратов для восполнения нехватки витаминов и минералов.

  • Использовать средства, стимулирующие рост волос

Это могут быть как медицинские средства, например, ампулы для роста волос, так и средства народной медицины. К последним относятся маки для волос на основе растительных масел, меда, яичного желтка, простокваши, горчичного порошка и т.п.

Миндальное, абрикосовое, репейное, касторовое масло можно нанести в количестве нескольких капель на влажные волосы после мытья и закутать голову сухим полотенцем на 30 минут. Так волосы станут более эластичными и перестанут ломаться, что положительно скажется на их густоте.
Фото: Pxhere
  • Массировать кожу головы

Самомассаж – очень полезная вещь, в том числе и когда речь идет об активации спящих фолликулов и питании волос. Массаж делают подушечками пальцев, начиная движение от линии шеи к макушке сперва по часовой стрелке, а затем против нее.

Дойдя до затылка, переходят ко лбу и от него двигаются к той точке, на которой остановились.

Массаж волосистой кожи головы можно сочетать с нанесением питательных средств и составов для роста волос. Это усилит их действие. Тем, кому такой массаж не позволяют делать длинные ногти, можно заменить его расчёсывание волос от корней в разных направлениях.

  • Правильно питаться

Поступление в организм необходимых для питания волос веществ можно обеспечить не только аптечными комплексами. Гораздо полезнее и эффективнее будет перейти на тип питания, которое поддерживает здоровье волос.

Лучше всего для этого подходит богатая ненасыщенными жирными кислотами средиземноморская диета. Для здоровья волос полезно употреблять в пищу жирную рыбу, печень, капусту, тыкву, оливки и оливковое масло, яйца, помидоры, листовую зелень, орехи и семечки. Главный принцип – разнообразное питание без добавления фастфуда и промышленных полуфабрикатов.
  • Подстригать кончики и не использовать агрессивные краски
Посещение парикмахера 2-3 раза в год обязательно, даже если вы отращиваете волосы и не планируете их подстригать. Если не срезать кончики, которые со временем неизбежно обламываются и портятся, волосы будут расти хуже.

При выборе краски для волос также нужно быть внимательным. Многие из них ослабляют волосы и делают их тонкими, поэтому пользоваться лучше проверенными безопасными средствами для окрашивания.

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