Весной выпадают волосы – почему и что делать

Зима и лето традиционно считаются самым неблагоприятным временем для волос – и морозы с холодным ветром, и сухость воздуха в отапливаемом помещении, и палящие солнечные лучи не идут им на пользу.
Но почему тогда выпадают волосы весной?
То есть, если вы столкнулись с выпадением волос в марте или апреле, значит, шевелюре стало плохо еще в декабре или январе. На этот период приходится первая волна простуд с приемом антибиотиков, первые серьезные морозы, снижение иммунитета, нехватка витаминов, солнца и витамина Д. Так проблемы, которые начались несколько месяцев назад, аукаются весной, когда хочется снять шапку и тряхнуть густой шевелюрой.
Что делать, чтобы волосы перестали выпадать
Но если вы уверены, что никаких критичных проблем с волосами нет, и выпадает их не очень-то и много (до 100 волосков в день считается нормой), а просто хочется немного оздоровить шевелюру, потускневшую и утратившую объем за долгие зимние месяцы, то стратегия может быть следующей:
- Сдать анализы на гормоны, витамины, микро- и макроэлементы
Если хочется пропить курс витаминов для волос и ногтей весной, то начать нужно именно с диагностики. Анализ покажет, чего реально не хватает в организме, и даст ответ на вопрос, что принимать, чтобы волосы не выпадали.
С результатами анализов можно обратиться к терапевту или трихологу, который поможет с подбором эффективных препаратов для восполнения нехватки витаминов и минералов.
- Использовать средства, стимулирующие рост волос
Это могут быть как медицинские средства, например, ампулы для роста волос, так и средства народной медицины. К последним относятся маки для волос на основе растительных масел, меда, яичного желтка, простокваши, горчичного порошка и т.п.
- Массировать кожу головы
Самомассаж – очень полезная вещь, в том числе и когда речь идет об активации спящих фолликулов и питании волос. Массаж делают подушечками пальцев, начиная движение от линии шеи к макушке сперва по часовой стрелке, а затем против нее.
Дойдя до затылка, переходят ко лбу и от него двигаются к той точке, на которой остановились.
Массаж волосистой кожи головы можно сочетать с нанесением питательных средств и составов для роста волос. Это усилит их действие. Тем, кому такой массаж не позволяют делать длинные ногти, можно заменить его расчёсывание волос от корней в разных направлениях.
- Правильно питаться
Поступление в организм необходимых для питания волос веществ можно обеспечить не только аптечными комплексами. Гораздо полезнее и эффективнее будет перейти на тип питания, которое поддерживает здоровье волос.
- Подстригать кончики и не использовать агрессивные краски
При выборе краски для волос также нужно быть внимательным. Многие из них ослабляют волосы и делают их тонкими, поэтому пользоваться лучше проверенными безопасными средствами для окрашивания.