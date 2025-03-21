Упражнения на развитие памяти помогают пожилым людям не верить обману и дезинформации

В условиях, когда с каждым днем мошенники становятся все изощреннее, обманывая пожилых людей и выманивая у них деньги под разными предлогами, многообещающим кажется новое исследование, которое показало: упражнения на укрепление памяти помогают людям более эффективно противостоять обману и сохранять эти навыки в течение длительного времени.
В ходе исследования оценивались текстовые сообщения, видео и интерактивные игры, которые учат людей распознавать недостоверную информацию и противостоять ей.
Исследователи подчёркивают, что эти методы улучшения памяти могут принести значительную пользу программам обучения и повышения цифровой грамотности, помогая бороться с дезинформацией в сфере здравоохранения, политики и не только.
Что показало исследование
В исследовании, результаты которого были опубликованы в Nature Communications, рассматривалось, как различные подходы, включая текстовые сообщения, видео и онлайн-игры, могут защитить людей от дезинформации.
Эти методы, получившие название «психологические прививки», улучшают запоминание и помогают людям со временем более эффективно распознавать ложную информацию и противостоять ей.
Исследовательская группа протестировала три типа методов предотвращения влияния дезинформации:
- Текстовые интервенции, в рамках которых участники читают сообщения, объясняющие распространённые тактики дезинформации.
- Видеоролики, короткие обучающие видео, которые раскрывают методы эмоционального манипулирования, используемые в вводящем в заблуждение контенте.
- Геймифицированные вмешательства — это интерактивная игра, которая учит людей распознавать тактику распространения дезинформации и позволяет им создавать собственные (вымышленные) фейковые новости в безопасной контролируемой среде.
Затем участников подвергли воздействию дезинформации и оценили их способность распознавать её и противостоять ей с течением времени. Исследование показало, что, хотя все три метода были эффективными, их воздействие быстро ослабевало со временем, что вызывает вопросы об их долгосрочном влиянии.
Однако «бустеры», улучшающие память, такие как напоминания или подкрепляющие сообщения, помогли сохранить устойчивость к дезинформации на значительно более длительный срок.
Также было обнаружено, что последующие напоминания или упражнения для улучшения памяти значительно повышают эффективность первоначального вмешательства, подобно медицинским ревакцинациям.
Ведущий исследователь доктор Ракоен Мартенс с факультета экспериментальной психологии Оксфордского университета сказал:
«Дезинформация — это глобальная проблема, которая влияет на всё: от дискуссий об изменении климата до сомнений в необходимости вакцинации. Наше исследование показывает, что так же, как медицинские прививки укрепляют иммунитет, психологические прививки могут со временем повысить устойчивость людей к дезинформации. Интегрируя методы улучшения памяти в программы государственного образования и цифровой грамотности, мы можем помочь людям сохранять эти важнейшие навыки гораздо дольше».
Профессор Стефан Левандовски, заведующий кафедрой когнитивной психологии в Бристольском университете и соавтор исследования, подчеркнул универсальность полученных результатов:
Важно, что эффект от вакцинации был почти одинаковым для видео, игр и текстовых материалов. Это значительно упрощает работу специалистов в самых разных контекстах, чтобы повысить способность людей распознавать, когда их вводят в заблуждение.
Исследование подчёркивает острую необходимость в масштабируемых и более устойчивых мерах по борьбе с дезинформацией, а также важность сотрудничества между исследователями, политиками и платформами социальных сетей для интеграции этих знаний в кампании по информированию общественности.