Обострение тревожного расстройства: почему весной становится хуже

Тревожное расстройство, которое еще называют неврозом – это собирательное название для разных психических состояний, при которых человек испытывает необоснованную тревогу и страх.
Как и многие психические нарушения, тревожное расстройство обостряется весной. Мойка78 собрала причины, почему это происходит, а также советы специалистов по поводу того, как сгладить негативные проявления заболевания в межсезонье.
Причины обострения тревожного расстройства весной
Как рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина, эмоциональные колебания, повышенная тревожность и раздражительность наблюдаются у пациентов весной ввиду гормональных сбоев. Гормон мелатонин, отвечающий за сон, в большим количестве вырабатывается зимой. Весной его выработка снижается, что приводит к сбою биоритмов. К этому очень чувствительны люди с нарушениями психики.
Резкая смена погоды, перепады температуры также влияют на состояние человека с тревожным расстройством.
А расцветающая природа вокруг может оказывать на него подавляющее воздействие, поскольку сильно контрастирует с внутренним тревожным мрачным состоянием.
Также есть предположения, что обострение тревожного расстройства, аффективных расстройств и различных психозов весной происходит под воздействием гелиомагнитных нарушений. Но эти предположения еще предстоит подтвердить научно.
Как облегчить состояние при обострении тревожного расстройства весной
Непременным по весне является посещение специалиста, который лечит тревожные расстройства. Он назначит препараты, которые смягчат сезонное воздействие на состояние больного.
Врачи также советуют избегать приема алкоголя, поскольку он обостряет ментальные патологии. Но нужно пытаться расслабиться другими способами — за просмотром сериалов, чтением книг. И делать то, что просит организм. Если это лежание на диване, пусть будет оно. А если появилось желание выйти на пробежку или потягать гантели, то не нужно себе в этом отказывать.