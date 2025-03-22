Почему весной происходит обострение гастрита: три основные причины

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Гастрит – это заболевание с неприятными симптомами, которые просто невозможно пропустить. Поэтому каждый, кто им страдает, знает свой диагноз. А также то, что весной симптомы обостряются.

Но как наступление весны связано с болью в желудке, вздутием, тошнотой и прочими симптомами гастрита?

Мойка78 собрала информацию на этот счет.

Три причины, почему гастрит обостряется весной

Хроническим гастритом страдает половина населения планеты – это по официальным данным ВОЗ. Как рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Светлана Ужевко, причин тому есть несколько.

Первая причина: изменение рациона питания

Действительно, весной на нашем столе появляется больше свежих овощей (помидоры, огурцы, редиска, кабачки и т.п.), зелени (в том числе зеленый лук, щавель, листовой салат, укроп), а с наступлением мая – и ягод. Больше не хочется сытной пищи, вместо нее выбираешь что-то легкое и витаминное.

Но свежие овощи и зелень – это не только витамины, но и кислоты, а также грубая клетчатка, которая при заболеваниях желудка может вызывать обострение симптомов.

Поэтому употреблять свежие овощи в пищу можно только в печеном или отварном виде.

Причина вторая: падение иммунитета после зимы

Если первые месяцы зимы организму еще хватает запасов, которые поступили летом, то к концу холодного периода они полностью заканчиваются. Это приводит к снижению иммунитета и ослаблению защитных сил.

Организм испытывает стресс, и первым «рвется там, где тонко», то есть, обостряются те хронические болезни, которые есть в наличии.

Изменение режима дня также негативно сказывается на общем состоянии и самочувствии, что может вызвать обострение симптомов гастрита весной.

Причина третья: диеты

Желание сбросить лишние килограммы после зимы приводит к тому, что человек садится на жесткую диету – убирает из рациона клетчатку, добавляет много белка, ужимается в углеводах. Кто-то пьет уксус для похудения, кто-то — лимонный сок натощак, а больной желудок такие эксперименты не прощает.

Худеть с гастритом можно, но делать это нужно очень деликатно – постепенно сокращая дневную калорийность, убирая сладости и мучные изделия, а не кардинально меняя рацион питания.

Как предупредить обострение гастрита весной

Врачи дают важный совет – соблюдайте здоровый образ жизни и откажитесь от вредных привычек. И делать это нужно не только весной, в преддверии или после начала обострения, а круглогодично.

Из рациона нужно исключить все то, что запрещено людям с заболеваниями ЖКТ — острое, жареное, жирное, соленое, пряное. А также алкоголь, газировку, крепкий чай и кофе.

Также регулярно, даже при отсутствии жалоб, нужно посещать своего лечащего врача. Он сможет назначить поддерживающее профилактическое лечение или своевременно обнаружить и купировать обострение.

Если боль в желудке все же появилась, немедленно обратитесь к врачу. Он назначит анализы и по их результатам сможет расписать курс терапии, которая обычно включает средства для понижения кислотности желудка, спазмолитики, антисекреторные препараты. В некоторых случаях могут понадобиться антибиотики.

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