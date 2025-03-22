Почему весной происходит обострение гастрита: три основные причины

Гастрит – это заболевание с неприятными симптомами, которые просто невозможно пропустить. Поэтому каждый, кто им страдает, знает свой диагноз. А также то, что весной симптомы обостряются.
Но как наступление весны связано с болью в желудке, вздутием, тошнотой и прочими симптомами гастрита?
Мойка78 собрала информацию на этот счет.
Три причины, почему гастрит обостряется весной
Хроническим гастритом страдает половина населения планеты – это по официальным данным ВОЗ. Как рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Светлана Ужевко, причин тому есть несколько.
Первая причина: изменение рациона питания
Действительно, весной на нашем столе появляется больше свежих овощей (помидоры, огурцы, редиска, кабачки и т.п.), зелени (в том числе зеленый лук, щавель, листовой салат, укроп), а с наступлением мая – и ягод. Больше не хочется сытной пищи, вместо нее выбираешь что-то легкое и витаминное.
Поэтому употреблять свежие овощи в пищу можно только в печеном или отварном виде.
Причина вторая: падение иммунитета после зимы
Если первые месяцы зимы организму еще хватает запасов, которые поступили летом, то к концу холодного периода они полностью заканчиваются. Это приводит к снижению иммунитета и ослаблению защитных сил.
Изменение режима дня также негативно сказывается на общем состоянии и самочувствии, что может вызвать обострение симптомов гастрита весной.
Причина третья: диеты
Желание сбросить лишние килограммы после зимы приводит к тому, что человек садится на жесткую диету – убирает из рациона клетчатку, добавляет много белка, ужимается в углеводах. Кто-то пьет уксус для похудения, кто-то — лимонный сок натощак, а больной желудок такие эксперименты не прощает.
Худеть с гастритом можно, но делать это нужно очень деликатно – постепенно сокращая дневную калорийность, убирая сладости и мучные изделия, а не кардинально меняя рацион питания.
Как предупредить обострение гастрита весной
Врачи дают важный совет – соблюдайте здоровый образ жизни и откажитесь от вредных привычек. И делать это нужно не только весной, в преддверии или после начала обострения, а круглогодично.
Также регулярно, даже при отсутствии жалоб, нужно посещать своего лечащего врача. Он сможет назначить поддерживающее профилактическое лечение или своевременно обнаружить и купировать обострение.
Если боль в желудке все же появилась, немедленно обратитесь к врачу. Он назначит анализы и по их результатам сможет расписать курс терапии, которая обычно включает средства для понижения кислотности желудка, спазмолитики, антисекреторные препараты. В некоторых случаях могут понадобиться антибиотики.