Причины, по которым весной обостряется остеохондроз

Многие слышали о том, что весной обостряются гастрит и язва, а также различные психические расстройства. Но на самом деле обострение может коснуться всех хронических заболеваний, которые есть у человека. В том числе – заболеваний порно-двигательного аппарата.
Почему весной обостряется остеохондроз? Что врачи рекомендуют делать, чтобы облегчить состояние? Рассказывает Мойка78.
Пять причин обострения остеохондроза весной
Первая и наиболее распространенная причина, которая затрагивает практически всех больных с остеохондрозом – нехватка минералов и витаминов после зимы. Их дефицит приводит к тому, что питание тканей ухудшается, а симптомы остеохондроза усиливаются.
Вторая причина — отсутствие достаточной физической активности в зимний период. Если человек не нашел сил и времени на то, чтобы посещать зимой плавательный бассейн, йогу, тренажерный зал, не катался на лыжах и не гулял регулярно пешком, то мышцы и суставы за это время ослабли. Малоподвижный образ жизни также негативно влияет на состояние позвоночника, особенно если у вас сидячая работа.
Третья причина – погодные условия. Весной остеохондроз обостряется из-за переохлаждения, когда человек снимает пальто и переходит на тонкую одежду, а погода внезапно портится. Вспотев в общественном транспорте, тоже хочется снять верхнюю одежду, выйдя на улицу. Но и этого делать не стоит — такие резкие перепады не на пользу позвоночнику (и не только).
Четвертая причина — дефицит витамина D. Человек зимой редко бывает на солнце и выходит на улицу только в закрытой одежде, что не дает этому витамину выработаться в организме в нужном количество самостоятельно. А между тем, витамин D жизненно важен для поддержания здоровья тканей, включая ткани костей и позвоночника. Его нехватка также вызывает болезненные мышечные спазмы в области шеи и спины, что ухудшает состояние больного остеохондрозом.
Пятая причина — колебания атмосферного давления. Считается, что кровеносные сосуды под воздействием атмосферного давления могут сужаться, что негативно сказывается на кровообращении и питании тканей. Из-за этого симптомы остеохондроза весной обостряются, появляется боль, скованность движений, дискомфорт, мышечная слабость.
Как облегчить свое состояние при остеохондрозе весной
Хотя влияния некоторых причин обострения остеохондроза весной избежать не удастся, можно попробовать облегчить свое состояние:
- с октября по май принимать витамин D в рекомендуемой врачом дозировке,
- весной одеваться по погоде и не спешить снять теплую одежду,
- много двигаться, заниматься плаванием, бегом и ходьбой (но избегать силовых упражнений и подъема тяжестей),
- регулярно делать зарядку,
- пройти курс общеукрепляющего массажа и ЛФК,
- добавить в свой рацион блюда с витаминами и коллагеном.
Травматолог или ортопед после консультации могут назначить препараты и лечебные процедуры, которые будут поддерживать питание тканей, снимут боль и скованность движений, обеспечат поступление в организм необходимых витаминов и минералов и их усвоение.