У кого сон с открытой форточкой вызовет проблемы со здоровьем

Жителям шумных или загазованных районов лучше отказаться от привычки спать с открытым окном.
В беседе с News.ru нутрициолог Наталья Фарисеева объяснила, что такие условия могут ухудшить качество воздуха в комнате и усилить стресс во сне.
Эксперт объяснила, что во время сна человек реагирует на раздражители в виде шума. Поэтому, если спать не в тишине, организм будет вырабатывать гормон стресса (кортизол), что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и артериальное давление.
Также открытая форточка может навредить здоровью в прохладную сырую погоду, так как это чревато переохлаждением и простудой. Если же спать в таких условиях весной, может усилиться симптомы аллергии.
Однако если перечисленные факторы не относятся к человеку, он может спать с открытой форточкой, чтобы улучшить качество сна и сделать ночной сон полноценным.