В Петербурге в 2024 году туберкулез выявили у менее 1000 человек

В Петербурге за прошедший 2024 год снизилась заболеваемость туберкулезом.
В 2024 году зарегистрировано было менее 1000 случаев впервые выявленного активного туберкулеза. Показатель составил 16,2 случая на 100 тысяч населения, что на 8,9% ниже уровня 2023 года.
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в сравнении с общероссийскими данными, заболеваемость в Северной столицы ниже на 36,5%.
Среди детей до 17 лет показатель заболеваемости в 2024 году составил 3,2 на 100 тысяч детей, это ниже аналогичного показателя 2023 года сразу на 24,4 % и меньше уровня заболеваемости по России на 39,3%.
24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В рамках акции, которая стартовала в понедельник, для петербуржцев в течение недели по нескольким адресам будет работать мобильный флюроограф. Пройти процедуру смогут люди старше 18 лет бесплатно.