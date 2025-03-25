Biocad выберет добровольцев для испытаний нового лекарства против бронхиальной астмы

Биотехнологическая компания Biocad сообщила о начале клинических исследований своего инновационного препарата BCD-272, предназначенного для лечения бронхиальной астмы.
В компании Forbes пояснили, что механизм действия нового лекарства основан на снижении активности воспалительных процессов в дыхательных путях, которые характерны для бронхиальной астмы. По их словам, BCD-272 представляет собой моноклональное антитело, разработка которого велась около трех лет.
Общие затраты на разработку и клинические исследования препарата составят более 4 млрд рублей. В рамках первой фазы исследования планируется оценить безопасность, фармакокинетику и иммуногенность препарата при его однократном подкожном введении в возрастающих дозах здоровым добровольцам. Кроме того, с помощью испытаний разработчики намерены определить оптимальный режим дозирования, который будет использоваться во второй фазе клинических исследований.
По словам вице-президента Biocad по клинической разработке и исследованиям Юлии Линьковой, компания рассматривает возможность вывода препарата на рынки стран Азии. Она отметила, что именно поэтому в клиническом исследовании смогут участвовать добровольцы разных этнических групп. Линькова также пояснила, что испытания будут проводиться в соответствии с международными стандартами.