Эта простая привычка незаметно повышает риск развития деменции и болезни Альцгеймера

Рисков для снижения когнитивных функций настолько много, что иногда кажется, что за всеми просто не уследить. От невроза до употребления в пищу определённых видов мяса — что сюда только не входит.
Что показало исследование
Исследование, проведённое экспертами в области неврологии, психиатрии и когнитивных наук, показало, что одна повседневная привычка, которая является распространённой и на которую часто не обращают внимания, на самом деле может незаметно повышать риск деменции, болезни Альцгеймера и общего снижения когнитивных способностей.
В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, приняли участие 72 здоровых пожилых человека в возрасте в среднем 73 лет. Они прошли МРТ-сканирование мозга, исследование сна (полисомнографию), когнитивные тесты и специализированную методику визуализации мозга (DTI-ALPS) для оценки связей и функций их мозговых сетей.
Согласно результатам исследования, у участников, которые сообщали о том, что они ложатся спать поздно и спят мало, система удаления токсинов и продуктов метаболизма из мозга работала в целом хуже. Это означает, что их мозг менее эффективно очищался от отходов. Коммуникационные сети мозга тех, кто меньше спал, также стали менее гибкими, что было особенно заметно в высокофункциональных областях мозга, которые отвечают за память и когнитивные процессы.
Это происходило независимо от того, почему человек мало спал: исследование показало, что нарушения сна, такие как апноэ во сне, также связаны с плохой глимфатической функцией и, следовательно, с потенциальным снижением когнитивных способностей.
Здоровый Сон = Здоровый мозг
Это исследование подтверждает то, о чём давно говорят учёные: недостаточный или прерывистый сон вреден для мозга, памяти и когнитивного здоровья.
Конкретно это исследование помогло понять, с чем это связано — с системой утилизации отходов мозга, которая выводит токсины, когда вы спите. А именно накопление таких токсинов все чаще называют одной из основных причин болезни Альцгеймера.
«Качество сна, активность мозга и глифматическая функция взаимосвязаны. Результаты ясно показывают влияние сна на человеческий мозг через глифматическую систему, которая, в свою очередь, влияет на работу памяти у пожилых людей. Таким образом, поддержание эффективной работы этой системы, по-видимому, имеет решающее значение для сохранения ясности ума в старости»,
— сказала автор исследования Татия Ли, профессор нейропсихологии в Университете Гонконга.
Здоровый сон — это здоровое старение, поэтому убедитесь, что вы спите достаточно и спите спокойно всю ночь. Потому что независимо от того, ложитесь ли вы спать поздно из-за просмотра любимого сериала, просыпаетесь из-за кошмаров или апноэ во сне, исследования показывают, что и то, и другое может негативно повлиять на вашу память и когнитивные способности в дальнейшем.