Новое исследование объясняет, почему вы не можете вспомнить, как были младенцем

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши самые ранние воспоминания о детстве начинаются только с возраста трёх-четырёх лет, а всё, что было до этого, скрыто пеленой?
Исследование показало, что младенцы действительно создают воспоминания, но с возрастом эти воспоминания становятся недоступными из-за фундаментальных изменений в развитии мозга.
Что показало исследование
Инновационное исследование показало, что младенцы могут формировать воспоминания, но взрослый человек не может получить к ним доступ.
В исследовании, опубликованном в журнале Science, использовались инновационные методы визуализации мозга для наблюдения за формированием памяти в реальном времени в развивающемся мозге младенцев. Полученные результаты не только демонстрируют, что младенцы обладают сложными способностями к запоминанию с гораздо более раннего возраста, чем считалось ранее, но и дают представление о том, почему эти ранние воспоминания остаются недоступными на протяжении всей нашей жизни.
3 ключевых открытия о детской памяти, которые сделали исследователи
- Открытие первое: формирование памяти начинается до развития речевых навыков.
Исследовательская группа изучила 26 младенцев в возрасте от 4,2 до 24,9 месяцев, разделив их на две возрастные группы: дети младше 12 месяцев и дети в возрасте от 12 до 24 месяцев. С помощью тщательного наблюдения и передовых методов визуализации мозга исследователи подтвердили, что формирование памяти происходит задолго до того, как у детей развиваются речевые навыки, которые помогли бы им вербализировать или контекстуализировать свой опыт.
- Открытие второе: гиппокамп претерпевает значительные изменения в возрасте около года
Возможно, наиболее важным открытием является определение сроков развития мозга. Исследование выявило заметную разницу в активации гиппокампа у детей младше и старше 12 месяцев. Гиппокамп, глубинная структура мозга, необходимая для формирования памяти, демонстрировал заметно более высокую активность у детей старшего возраста, когда они сталкивались с новой информацией и кодировали её.
- Открытие третье: принятие решений, связанных с памятью, требует участия орбитофронтальной коры
Третье важное открытие касается того, как младенцы обрабатывают информацию и принимают решения на основе запомненной информации. Исследование показало, что только у младенцев постарше при просмотре знакомых и новых изображений наблюдалась активность в орбитофронтальной коре. Эта область мозга играет ключевую роль в процессах принятия решений и распознавания, связанных с памятью.
Инновационная методология, лежащая в основе открытий
Изучение активности мозга младенцев сопряжено с уникальными трудностями, которые исследовательская группа Йельского университета преодолела с помощью творческого подхода к экспериментам. Исследователи помещали младенцев в аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии и показывали им серию уникальных изображений по две секунды каждое, одновременно регистрируя активность гиппокампа.
После небольшой паузы исследователи показали детям два изображения рядом: одно знакомое по предыдущему просмотру, а другое — совершенно новое. Отслеживая движения глаз младенцев, команда смогла определить, какое изображение привлекло их внимание больше. В основе этого подхода лежит естественная склонность младенцев дольше смотреть на то, что их интересует, которую исследователи десятилетиями использовали для изучения когнитивных способностей младенцев.
Почему мы не можем получить доступ к нашим самым ранним воспоминаниям
Исследование предоставляет убедительное объяснение того, почему взрослые не могут вспомнить события, произошедшие в младенчестве. Это явление известно как детская амнезия. Хотя исследование подтверждает, что у младенцев действительно формируются воспоминания, оно также предполагает, что эти ранние воспоминания становятся недоступными из-за фундаментальных изменений, происходящих с возрастом в механизмах кодировки и извлечения информации.
Это несоответствие возникает из-за того, что опыт младенцев кодируется с помощью совершенно иных перцептивных и когнитивных структур, чем те, которые используются детьми постарше и взрослыми. Без языка, с помощью которого можно было бы обозначить опыт, или развитых когнитивных структур, с помощью которых можно было бы упорядочить воспоминания, они могут сохраняться, но быть принципиально недоступными для сознательного воспроизведения в более позднем возрасте.