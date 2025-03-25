Новое исследование объясняет, почему вы не можете вспомнить, как были младенцем

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Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши самые ранние воспоминания о детстве начинаются только с возраста трёх-четырёх лет, а всё, что было до этого, скрыто пеленой?

Новаторское исследование, проведённое в Йельском университете, позволило получить захватывающие сведения о том, как в мозге младенцев формируются воспоминания, и бросить вызов устоявшимся представлениям о раннем когнитивном развитии.

Исследование показало, что младенцы действительно создают воспоминания, но с возрастом эти воспоминания становятся недоступными из-за фундаментальных изменений в развитии мозга.

Что показало исследование

Фото: страница сайта rollingout

Инновационное исследование показало, что младенцы могут формировать воспоминания, но взрослый человек не может получить к ним доступ.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, использовались инновационные методы визуализации мозга для наблюдения за формированием памяти в реальном времени в развивающемся мозге младенцев. Полученные результаты не только демонстрируют, что младенцы обладают сложными способностями к запоминанию с гораздо более раннего возраста, чем считалось ранее, но и дают представление о том, почему эти ранние воспоминания остаются недоступными на протяжении всей нашей жизни.

3 ключевых открытия о детской памяти, которые сделали исследователи

  • Открытие первое: формирование памяти начинается до развития речевых навыков.

Исследовательская группа изучила 26 младенцев в возрасте от 4,2 до 24,9 месяцев, разделив их на две возрастные группы: дети младше 12 месяцев и дети в возрасте от 12 до 24 месяцев. С помощью тщательного наблюдения и передовых методов визуализации мозга исследователи подтвердили, что формирование памяти происходит задолго до того, как у детей развиваются речевые навыки, которые помогли бы им вербализировать или контекстуализировать свой опыт.

Это открытие противоречит распространённому мнению о том, что для формирования воспоминаний необходим язык. Вместо этого исследование показывает, что дети, не владеющие речью, активно кодируют опыт и могут узнавать знакомые стимулы, даже не обладая словарным запасом для описания того, что они наблюдают. Эта доречевая система памяти, по-видимому, работает иначе, чем вербальная система памяти, которая развивается позже в детстве.
  • Открытие второе: гиппокамп претерпевает значительные изменения в возрасте около года

Возможно, наиболее важным открытием является определение сроков развития мозга. Исследование выявило заметную разницу в активации гиппокампа у детей младше и старше 12 месяцев. Гиппокамп, глубинная структура мозга, необходимая для формирования памяти, демонстрировал заметно более высокую активность у детей старшего возраста, когда они сталкивались с новой информацией и кодировали её.

Эта веха в развитии, приходящаяся примерно на первый день рождения, коррелирует со значительным неврологическим ростом. По словам ведущего исследователя, доктора Ника Тёрк-Брауна, профессора кафедры психологии Йельского университета, этот период совпадает с быстрым анатомическим ростом гиппокампа и многочисленными другими перцептивными, лингвистическими, двигательными и биологическими изменениями. Этот скачок в развитии, по-видимому, формирует более сложные механизмы кодирования памяти, которые сохраняются и во взрослом возрасте.
  • Открытие третье: принятие решений, связанных с памятью, требует участия орбитофронтальной коры

Третье важное открытие касается того, как младенцы обрабатывают информацию и принимают решения на основе запомненной информации. Исследование показало, что только у младенцев постарше при просмотре знакомых и новых изображений наблюдалась активность в орбитофронтальной коре. Эта область мозга играет ключевую роль в процессах принятия решений и распознавания, связанных с памятью.

Это открытие позволяет предположить, что, хотя у младенцев младшего возраста могут формироваться базовые воспоминания, им не хватает нейронных механизмов для принятия сложных решений на основе этих воспоминаний. Развитие связи между орбитофронтальной корой и гиппокампом представляет собой значительный прогресс в том, как дети взаимодействуют с воспоминаниями, позволяя более эффективно обрабатывать привычную информацию.

Инновационная методология, лежащая в основе открытий

Изучение активности мозга младенцев сопряжено с уникальными трудностями, которые исследовательская группа Йельского университета преодолела с помощью творческого подхода к экспериментам. Исследователи помещали младенцев в аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии и показывали им серию уникальных изображений по две секунды каждое, одновременно регистрируя активность гиппокампа.

Исследование потребовало разработки совершенно новых подходов к проведению экспериментов с памятью у младенцев в аппарате МРТ. Как объяснила доктор Тёрк-Браун, исследования такого типа ранее проводились в основном во время сна младенцев, потому что дети двигаются, не могут следовать инструкциям и у них короткая концентрация внимания. Команда исследователей решила эти проблемы, чтобы получить значимые данные о формировании памяти в развивающемся мозге.

После небольшой паузы исследователи показали детям два изображения рядом: одно знакомое по предыдущему просмотру, а другое — совершенно новое. Отслеживая движения глаз младенцев, команда смогла определить, какое изображение привлекло их внимание больше. В основе этого подхода лежит естественная склонность младенцев дольше смотреть на то, что их интересует, которую исследователи десятилетиями использовали для изучения когнитивных способностей младенцев.

Когда младенец дольше фокусировал взгляд на знакомом изображении, это свидетельствовало о распознавании и воспроизведении в памяти. И наоборот, отсутствие внимания, скорее всего, указывало на менее развитую память. Объединив эти поведенческие данные с результатами нейровизуализации, исследователи создали полную картину развития памяти в разных возрастных группах.

Почему мы не можем получить доступ к нашим самым ранним воспоминаниям

Исследование предоставляет убедительное объяснение того, почему взрослые не могут вспомнить события, произошедшие в младенчестве. Это явление известно как детская амнезия. Хотя исследование подтверждает, что у младенцев действительно формируются воспоминания, оно также предполагает, что эти ранние воспоминания становятся недоступными из-за фундаментальных изменений, происходящих с возрастом в механизмах кодировки и извлечения информации.

Доктор Тёрк-Браун и его команда выдвигают гипотезу о том, что мозг младенца обрабатывает и хранит воспоминания иначе, чем мозг взрослого человека. По мере взросления механизмы поиска, которые мы используем для извлечения воспоминаний, могут не соответствовать тому, как изначально кодировались эти ранние воспоминания. По сути, наш взрослый мозг не может сформулировать правильные поисковые запросы, чтобы найти воспоминания, сохранённые в младенчестве.

Это несоответствие возникает из-за того, что опыт младенцев кодируется с помощью совершенно иных перцептивных и когнитивных структур, чем те, которые используются детьми постарше и взрослыми. Без языка, с помощью которого можно было бы обозначить опыт, или развитых когнитивных структур, с помощью которых можно было бы упорядочить воспоминания, они могут сохраняться, но быть принципиально недоступными для сознательного воспроизведения в более позднем возрасте.

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