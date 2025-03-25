В Москву вылетит десант врачей из Северной Кореи, откроют секреты народной медицины

В ведущих медицинских центрах Москвы продолжат стажировку врачи из больниц Пхеньяна, которые работают в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Во время поездки Чон Соль Рен участвовал в обсуждении наиболее актуальных направлений сотрудничества между Россией и КНДР в сфере здравоохранения.
Кроме того, в ходе переговоров стороны договорились, что российская сторона окажет помощь в развитии фармацевтической отрасли Северной Кореи, в частности, будет способствовать реализации программ по производству современных антибиотиков. Также особое внимание уделялось вопросу создания новых медицинских учреждений в республике.
Сообщается также, что российский посол в КНДР Александр Мацегора и замминистра здравоохранения Чон Соль Рен намерены продолжать тесное сотрудничество, чтобы договоренности были реализованы в установленные сроки.