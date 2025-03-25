В Москву вылетит десант врачей из Северной Кореи, откроют секреты народной медицины

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В ведущих медицинских центрах Москвы продолжат стажировку врачи из больниц Пхеньяна, которые работают в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: PxHere
Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Северной Корее. По информации дипломатического ведомства, соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита заместителя министра здравоохранения КНДР Чон Соль Рена в столицу России.

Во время поездки Чон Соль Рен участвовал в обсуждении наиболее актуальных направлений сотрудничества между Россией и КНДР в сфере здравоохранения.

Кроме того, в ходе переговоров стороны договорились, что российская сторона окажет помощь в развитии фармацевтической отрасли Северной Кореи, в частности, будет способствовать реализации программ по производству современных антибиотиков. Также особое внимание уделялось вопросу создания новых медицинских учреждений в республике.

В посольстве отметили, что северокорейские специалисты выразили готовность поделиться знаниями в области национальной медицины, которая, по их словам, демонстрирует высокую эффективность в ряде случаев.

Сообщается также, что российский посол в КНДР Александр Мацегора и замминистра здравоохранения Чон Соль Рен намерены продолжать тесное сотрудничество, чтобы договоренности были реализованы в установленные сроки.

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