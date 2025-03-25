В России на 10% упала заболеваемость ОРВИ и гриппом, но болеющих все еще много

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в России на 10%. При этом общее количество заболевших остается на высоком уровне.
По данным ведомства, на 12-й неделе в стране наблюдалось незначительное снижение показателей – заболеваемость ОРВИ и гриппом сократилась на 10,8%, а госпитализация – на 8,6%. Тем не менее, количество заболевших продолжает оставаться высоким и за неделю превысило миллион случаев.
Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что на протяжении последних девяти недель фиксируется снижение заболеваемости COVID-19. В частности, за последнюю неделю в России зарегистрировали 3 тыс. случаев инфицирования, что на 20,2% меньше, чем неделей ранее.
Также уменьшается число закрытых из-за заболеваемости образовательных учреждений. В Роспотребнадзоре уточнили, что на прошлой неделе в стране временно приостановили работу 435 школ, 109 детских садов, две школы-интерната и одно профессиональное училище.