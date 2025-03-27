Какие наушники могут серьезно навредить здоровью

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен предупредила, что обхватывающие наушники могут ухудшать кровообращение и вызывать ишемию у людей с атеросклерозом.
В беседе с NEWS.ru она пояснила, что давление от тугих амбушюров способно нарушать кровоток в сосудах черепа, что приводит к появлению пульсирующей боли.
По словам специалиста, длительное использование таких наушников вызывает давление на височные или затылочные артерии, что временно снижает кровоток. Тен отметила, что у людей с нарушенной микроциркуляцией (например при атеросклерозе или мигрени) даже небольшая компрессия может спровоцировать ишемию, проявляющуюся пульсирующей болью, сходной с болями при напряжении или гипоксии.
Тен подчеркнула, что онемение ушей, боль в височной или затылочной области после использования наушников — это симптомы, которые нельзя игнорировать.
Она рекомендовала при повторяющихся подобных признаках обращаться за консультацией к неврологу или оториноларингологу, акцентировав внимание на том, что индивидуальная чувствительность играет важную роль в появлении этих проявлений.