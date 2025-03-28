Стало известно о серьезных последствиях вакцин от коронавируса для здоровья

Спустя 5 лет после начала пандемии коронавируса начали появляться исследования о последствиях для здоровья людей, которые сделали прививку от COVID-19.
Вакцины Pfizer и Moderna, согласно полученным данным, повышали риск миокардита (воспаление сердечной мышцы) на 610%, а риск острого энцефаломиелита (воспаление головного и спинного мозга) – на 378%. Препарат AztraZeneca на 32,3% увеличивал риск синус-тромбоза (форма нарушения мозгового кровообращения).
Отечественные вакцины от коронавируса: какие риски
В России было разработано достаточно большое количеств вакцин от коронавируса. На сегодняшний день зарегистрированы следующие препараты (в их числе только одна однокомпонентная, остальные — двухкомпонентные):
- «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V);
- «Спутник Лайт» (однокомпонентная, эффективность 79%);
- «ЭпиВакКорона»;
- «Салнавак»;
- «ЭпиВакКорона-Н»;
- «Ковивак»;
- «Гам-Ковид-Вак М» (Спутник М);
- Назальная вакцина Гам-КОВИД-Вак;
- «Конвасэл»;
- Ad5-nCoV.
Ни в одной из отечественных вакцин нет живых коронавирусов. Для двухкомпонентных вакцин предусмотрено введено двух доз препарата с определенным интервалом. Устойчивый иммунитет формируется примерно через 40 дней после первого укола.
Выявлены побочные эффекты, которые перечисляются в инструкции к каждой вакцине. Чаще всего в описании встречаются:
- гриппоподобный синдром (озноб, повышение температуры тела, общее недомогание, боль в мышцах, головная боль);
- проблемы с пищеварением, тошнота, снижение аппетита, диарея;
- увеличение региональных лимфоузлов;
- болезненность, покраснение, припухлость в месте введения вакцины;
- заложенность носа, першение в глотке, насморк.
Не сообщается о долгосрочных последствиях для здоровья. Официальной статистики по побочным последствиям применения вакцин от ковида в России нет в открытом доступе.
«Риски наступления тяжелых неврологических последствий, таких как синдром Гийена-Барре и рассеянного энцефаломиелита после перенесенного ковида в сравнении с рисками после прививки различаются в 617 раз»,
— рассказал в 2023 году kp.ru иммунолог Николай Крючков.
Он также отметил:
«По кардиологическим рискам эта разница тоже есть, и она также неоспоримо говорит в пользу вакцинации».
Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала vm.ru в мае 2023 года, что при рассмотрении побочных явлений, возникающих после вакцинации, было выявлено всего девять случаев серьезных реакций.
«Из них семь — это тот же COVID-19. Но он не может развиваться после прививки. Скорее всего, эти люди находились в контакте с зараженным до того, как у них выработались антитела, поэтому заболели, — объяснила инфекционист. — Был один случай аллергической реакции после прививки. Но у пациентки до этого была аллергия и на другие медицинские лекарства. Также было одно неврологическое заболевание, спровоцированное вакцинацией, но у женщины параллельно с коронавирусом протекал грипп, поэтому сказать, на что именно у нее была реакция, однозначно нельзя»,
— отметила врач.
По ее словам, проведено достаточное количество исследований, которые показали, что все последствия, сердечные и вегетативные болезни после прививки наблюдались у тех, кто до этого уже переносил серьезные заболевания.