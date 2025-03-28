Стало известно о серьезных последствиях вакцин от коронавируса для здоровья

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Спустя 5 лет после начала пандемии коронавируса начали появляться исследования о последствиях для здоровья людей, которые сделали прививку от COVID-19.

Одно из крупнейших исследований, результаты которого были опубликованы в журнале ScienceDirect, охватило 99 миллионов человек. Ученые выяснили, что все вакцины (речь сейчас идет о западных вакцинах) повышают риск воспаления спинного мозга, а также развития различных неврологических заболеваний. У привитых увеличивался риск перикардита и на 249% повышалась вероятность развития синдрома Гийена—Барре (острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия).
Фото: страница сайта sciencedirect.com

Вакцины Pfizer и Moderna, согласно полученным данным, повышали риск миокардита (воспаление сердечной мышцы) на 610%, а риск острого энцефаломиелита (воспаление головного и спинного мозга) – на 378%. Препарат AztraZeneca на 32,3% увеличивал риск синус-тромбоза (форма нарушения мозгового кровообращения).

Отечественные вакцины от коронавируса: какие риски

Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В России было разработано достаточно большое количеств вакцин от коронавируса. На сегодняшний день зарегистрированы следующие препараты (в их числе только одна однокомпонентная, остальные — двухкомпонентные):

  • «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V);
  • «Спутник Лайт» (однокомпонентная, эффективность 79%);
  • «ЭпиВакКорона»;
  • «Салнавак»;
  • «ЭпиВакКорона-Н»;
  • «Ковивак»;
  • «Гам-Ковид-Вак М» (Спутник М);
  • Назальная вакцина Гам-КОВИД-Вак;
  • «Конвасэл»;
  • Ad5-nCoV.

Ни в одной из отечественных вакцин нет живых коронавирусов. Для двухкомпонентных вакцин предусмотрено введено двух доз препарата с определенным интервалом. Устойчивый иммунитет формируется примерно через 40 дней после первого укола.

Проводились ли в России исследования о вреде отечественных вакцин от коронавируса для организма человека? В открытом доступе найти информацию об этом не удалось. Сообщается, что все зарегистрированные и допущенные к применению препараты прошли доклинические и клинические испытания.

Выявлены побочные эффекты, которые перечисляются в инструкции к каждой вакцине. Чаще всего в описании встречаются:

  • гриппоподобный синдром (озноб, повышение температуры тела, общее недомогание, боль в мышцах, головная боль);
  • проблемы с пищеварением, тошнота, снижение аппетита, диарея;
  • увеличение региональных лимфоузлов;
  • болезненность, покраснение, припухлость в месте введения вакцины;
  • заложенность носа, першение в глотке, насморк.

Не сообщается о долгосрочных последствиях для здоровья. Официальной статистики по побочным последствиям применения вакцин от ковида в России нет в открытом доступе.

А что говорят врачи по поводу безопасности применения отечественных вакцин и долгосрочных побочных эффектах? Судя по комментариям в СМИ, отечественные врачи считают российские вакцины безопасными – особенно в сравнении с последствиями перенесенного заболевания.

«Риски наступления тяжелых неврологических последствий, таких как синдром Гийена-Барре и рассеянного энцефаломиелита после перенесенного ковида в сравнении с рисками после прививки различаются в 617 раз»,

— рассказал в 2023 году kp.ru иммунолог Николай Крючков.

Он также отметил:

«По кардиологическим рискам эта разница тоже есть, и она также неоспоримо говорит в пользу вакцинации».

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала vm.ru в мае 2023 года, что при рассмотрении побочных явлений, возникающих после вакцинации, было выявлено всего девять случаев серьезных реакций.

«Из них семь — это тот же COVID-19. Но он не может развиваться после прививки. Скорее всего, эти люди находились в контакте с зараженным до того, как у них выработались антитела, поэтому заболели, — объяснила инфекционист. — Был один случай аллергической реакции после прививки. Но у пациентки до этого была аллергия и на другие медицинские лекарства. Также было одно неврологическое заболевание, спровоцированное вакцинацией, но у женщины параллельно с коронавирусом протекал грипп, поэтому сказать, на что именно у нее была реакция, однозначно нельзя»,

— отметила врач.

По ее словам, проведено достаточное количество исследований, которые показали, что все последствия, сердечные и вегетативные болезни после прививки наблюдались у тех, кто до этого уже переносил серьезные заболевания.

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