В России «неизвестный вирус» с кровавым кашлем может быть микоплазменной инфекцией

Роспотребнадзор подробно прокомментировал сообщения о якобы неизвестном вирусе.
По информации пресс-службы, в Москве и Подмосковье зафиксировано пять случаев с подобными симптомами. В обращении заболевших не было указано место проведения лабораторных исследований, но позже в частной клинике были обнаружены антитела к микоплазме.
Роспотребнадзор не называет вирус «новым», а говорит о нём как о «неизвестном», поскольку он еще не установлен. Также есть предположение, что это может быть «микоплазменная пневмония». В пресс-службе ведомства заявили, что пять случаев заболевания не представляют эпидемиологической опасности.
Ранее в различных телеграм-каналах начали появляться сообщения о якобы неизвестном вирусе, который вызывает повышение температуры и кашель с примесью крови. По словам заболевших, все анализы на COVID-19 и грипп показали отрицательный результат.