Маркер старения глутатион, и как он помогает предсказать Альцгеймер

Глутатион рассматривается учёными как перспективное средство в борьбе с болезнью Альцгеймера.
Об этом заявила фармэксперт Ирина Ульянова. Она объяснила в беседе с RuNews24.ru, что глутатион — это молекула, состоящая из цистеина, глутаминовой кислоты и глицина, которая присутствует в каждой клетке и выполняет функции, такие как восстановление ДНК и защита белков.
Недостаток глутатиона в организме может увеличить вероятность возникновения болезни Альцгеймера. Однако, как отметила Ульянова, уровень глутатиона выше у женщин, что делает мужчин более уязвимыми перед этой болезнью. Поэтому важно постоянно следить за уровнем глутатиона.
Чтобы поддерживать уровень глутатиона и здоровье мозга, Ульянова советует придерживаться правильного питания, заниматься спортом, управлять стрессом с помощью медитации и вести сбалансированный образ жизни.