Читайте, врач дал ответ, как долго можно сидеть на унитазе «по большому»

Продолжительность дефекации у здорового человека не должна быть больше двух-трех минут.
Если опорожнение кишечника занимает больше времени, это может говорить о проблемах с пищеварительной системой, рассказал проктолог Дмитрий Масленников в беседе с «Газетой.Ru».
По словам врача, минимальное количество дефекаций – от трех раз в неделю, максимальная – до двух раз в день. В идеале же ходить в туалет «по большому» следует каждый день по утрам. Процесс должен проходить без дискомфорта и лишнего натуживания, рассказал Масленников.
Как объяснил проктолог, когда дефекация уже произошла, а человек продолжает сидеть на унитазе, то он непроизвольно продолжает тужиться. Это не поддается контролю, особенно, если в этот момент параллельно сидеть в телефоне.
Последствием такой привычки может стать геморрой. В итоге человек сталкивается с болью, зудом, кровотечениями.
У застоя крови в малом тазу есть и другие негативные последствия. У мужчин может ухудшаться эректильная функция, повышаются риски простатита – воспаление предстательной железы. У женщин такая проблема приводит к сбоям в менструальном цикле и сложностям с вынашиванием беременности.
Еще одно возможное осложнение для представителей обоих полов – высокие риски бесплодия, добавил врач.