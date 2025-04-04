Что лучше — голодать или считать калории? Результаты исследования удивляют

Интервальное голодание уже давно обсуждается как метод снижения веса. Теперь в новом исследовании рассматривается, насколько оно эффективно по сравнению с подсчётом калорий в течение дня.
«В дни, когда не нужно было голодать, участники группы с периодическим голоданием 4:3 не должны были ограничивать потребление калорий, но им рекомендовалось выбирать здоровую пищу»,
— говорится в пресс-релизе.
В дни голодания участники испытания должны были сократить потребление калорий примерно на 80%.
Всем участникам было 18 до 60 лет, ИМТ — от 27 до 46 (что соответствует градации от «избыточного веса» до «ожирения»).
Участники обеих групп получили бесплатный абонемент в спортивный зал с рекомендацией посвящать физическим упражнениям не менее 300 минут в неделю. В течение всего эксперимента участники получали поддержку диетологов, инструкции по подсчету калорий и рекомендации по правильному питанию.
Что показало исследование
Результаты испытуемых из двух группы сравнили через 12 месяцев. Оказалось, что первая группа, которая худела на интервальном голодании, достигла более значительных успехов, чем испытуемые, которые ограничили количество калорий на ежедневной основе.
«У участников в группе интервального голодания 4:3 изменение массы тела составило -7,6%, а в группе подсчета калорий -5%. 58% всех участников из группы интервального голодания потеряли за 12 месяцев не менее 5% веса, тогда как во второй группе таких было 47%»,
— сообщили исследователи.
Несмотря на то, что в обеих группах был по факту одинаковый дефицит калорий в течение недели, исследователи обнаружили, что люди, соблюдающие диету с периодическим голоданием 4:3, на самом деле ели меньше, что привело к большей потере веса.
Диетолог Кэрри Глассман, комментируя результаты, отметила, что компонент физических упражнений является очень важным.
«Физические упражнения важны не только для снижения веса, но и для его поддержания»,
— отметила она.
Авторы исследования добавили, что метод интервального голодания может быть привлекательным для тех, кто сидит на диете, но не хочет каждый день считать калории. Тем не менее, потеря веса в разных группах была разной, что указывает на необходимость дополнительных исследований.
Глассман предупредила, что голодание подходит не всем.
«Это не сработает для людей с диабетом 1-го типа, людей с расстройствами пищевого поведения в анамнезе, людей, принимающих определённые лекарства (и) детей»,
— напомнила она.