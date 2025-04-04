К каким опасным болезням приводит тесный бюстгальтер

Тесный бюстгальтер может негативно влиять на работу дыхательной системы, в частности, провоцировать спазмы бронхов.
Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила аллерголог-иммунолог Наталья Попова. Она указала, что в этом случае сосуды в области груди испытывают чрезмерное давление.
Медик отметила, что недостаточное снабжение кислородом тканей легких может усиливать гипоксию, что усугубляет симптомы астмы. Она подчеркнула, что бюстгальтер, плотно прилегающий к телу, оказывает давление на диафрагму — главную мышцу дыхательного процесса, препятствуя ее нормальному движению вверх и вниз, что снижает эффективность дыхания и увеличивает нагрузку на дыхательную систему.
Помимо этого, тугой бюстгальтер вызывает напряжение мышц плечевого пояса и шеи, что дополнительно нагружает дыхательные пути. Напряжение этих мышц способствует усилению спазмов бронхов, которые характерны для приступов астмы.