К каким опасным болезням приводит тесный бюстгальтер

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Тесный бюстгальтер может негативно влиять на работу дыхательной системы, в частности, провоцировать спазмы бронхов.

Фото: Pxhere

Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила аллерголог-иммунолог Наталья Попова. Она указала, что в этом случае сосуды в области груди испытывают чрезмерное давление.

По словам Поповой, тугой бюстгальтер может усугублять течение бронхиальной астмы, ухудшая симптомы заболевания. Это связано с тем, что он сжимает грудную клетку, ограничивая ее подвижность, что затрудняет полное расширение легких при вдохе и приводит к уменьшению объема воздуха, поступающего в легкие. Также сдавливание сосудов в области груди нарушает нормальное кровообращение, что отрицательно сказывается на дыхательной функции.

Медик отметила, что недостаточное снабжение кислородом тканей легких может усиливать гипоксию, что усугубляет симптомы астмы. Она подчеркнула, что бюстгальтер, плотно прилегающий к телу, оказывает давление на диафрагму — главную мышцу дыхательного процесса, препятствуя ее нормальному движению вверх и вниз, что снижает эффективность дыхания и увеличивает нагрузку на дыхательную систему.

Помимо этого, тугой бюстгальтер вызывает напряжение мышц плечевого пояса и шеи, что дополнительно нагружает дыхательные пути. Напряжение этих мышц способствует усилению спазмов бронхов, которые характерны для приступов астмы.

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