Катамнестическое отделение откроют на базе детской больницы №1 в Петербурге

Новый детский центр хирургии, который откроют на базе Детской городской больницы №1, получит собственное катамнестическое отделение.
Там будут наблюдать за детьми с внутриутробно обнаруженными пороками развития. В отделении врачи занимаются малолетними пациентами после их выписки из стационара.
В Петербурге с 2019 года эффективно действует система катамнеза – это медицинская помощь детям из группы риска с нарушениями работы организма и ограничениями жизнедеятельности, вызванными перинатальной патологией, сообщили в Комздраве.
Обычно в катамнестическом отделении работают неонатологи, педиатры, неврологи, офтальмологи, ортопеды и хирурги.
Сейчас при Первой детской больнице работает Реабилитационный центр для детей, которые перенесли заболевания перинатального периода. Пациентами занимаются неврологи, ортопеды, клинические психологи, эрготерапевты, коррекционные педагоги, логопеды, специалисты физической реабилитации.
Центр принимает до 2 тысяч детей в год. Курс реабилитации для малыша длится от 21 до 28 дней, проводить его могут до четырех раз в год по медицинским показаниям.