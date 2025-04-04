Орехи пекан улучшают здоровье сердца: исследование

Для тех, кто борется с повышенным уровнем холестерина, спасением может стать горсть орехов пекан вместо обычного перекуса во второй половине дня. Новое исследование показывает, что эти маслянистые орехи играют важную роль в улучшении показателей здоровья сердца.
Что показало исследование
Исследователи разделили участников на две группы. В течение 12 недель первая группа продолжала придерживаться привычного рациона, а вторая внесла одно конкретное изменение: они заменили свои обычные перекусы двумя унциями сырых несолёных орехов пекан в день.
По истечении 12-недельного периода у тех, кто употреблял пеканы, средний уровень холестерина снизился на 8,1 мг/дл. Что ещё более обнадеживает, у участников также снизился уровень триглицеридов и холестерина липопротеинов низкой плотности, который обычно называют «плохим холестерином».
Как орехи пекан помогают снизить уровень холестерина
Полезные жиры, содержащиеся в пекане, в частности мононенасыщенные и полиненасыщенные, помогают улучшить показатели холестерина, снижая уровень вредного холестерина ЛПНП и поддерживая или даже повышая уровень полезного холестерина ЛПВП.
Пищевые волокна являются ещё одним важным компонентом. Клетчатка, содержащаяся в пекане, помогает уменьшить всасывание жиров в кровь, что естественным образом снижает уровень холестерина с течением времени.
Пекан также снижает уровень аполипопротеина B — белка, который способствует образованию липопротеинов, закупоривающих артерии. Исследования показывают, что уровень аполипопротеина B может точнее предсказывать риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем только уровень холестерина ЛПНП, что делает это преимущество особенно значимым.
Идеальное количество для употребления с пользой для сердца
Эксперты по питанию говорят, что польза будет и от меньшей порции — употребление всего 30 граммов орехов три раза в неделю может со временем улучшить показатели здоровья сердца. Главное — постоянство, а не количество, поскольку небольшие изменения в рационе часто приводят к значительным улучшениям здоровья при длительном соблюдении диеты.
Что важно знать
Хотя исследования пекана выглядят многообещающими, перед тем как вносить существенные изменения в рацион, следует учесть несколько важных факторов.
- Во-первых, хотя пекан снизил уровень холестерина и триглицеридов у участников исследования, его влияние на общую функцию сосудов остаётся неопределённым.
- Калорийность — ещё один фактор, на который стоит обратить внимание. Пекан, как и все орехи, содержит большое количество калорий из-за высокого содержания полезных жиров. Исследование показало, что участники, употреблявшие пекан, набрали немного больше веса, чем участники контрольной группы, что указывает на важность включения этих орехов в общий рацион вместо чего-то другого, а не просто добавление их к существующему рациону.
- Для людей с аллергией на орехи или с определёнными ограничениями в питании пекан может не подойти, несмотря на его потенциальную пользу. Как и в случае с любыми изменениями в рационе, рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями или принимающим лекарства, которые могут взаимодействовать с определёнными продуктами.
Стоит отметить, что у участников исследования снизился уровень холестерина отчасти потому, что пекан заменил менее питательные перекусы. Типичные обработанные закуски типа чипсов и сухариков часто содержат вредные жиры, избыток натрия и пустые калории, которые негативно влияют на показатели здоровья сердца.
Дополнительные преимущества ореха пекан
Польза орехов пекан не ограничивается снижением уровня холестерина. Эти орехи содержат большое количество марганца, меди и цинка — минералов, необходимых для работы иммунной системы и общего здоровья клеток.
Эти соединения помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением — процессами, которые способствуют развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний. Содержащийся в них витамин Е дополнительно поддерживает клеточную защиту и способствует здоровью кожи.
Клетчатка, содержащаяся в пекане, помимо снижения уровня холестерина, поддерживает здоровье пищеварительной системы и способствует размножению полезных бактерий в кишечнике. Новые исследования показывают, что эти эффекты, связанные с микробиомом, могут косвенно влиять на здоровье сердца через сложные воспалительные процессы, связывающие работу кишечника с состоянием сердечно-сосудистой системы.