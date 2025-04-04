Орехи пекан улучшают здоровье сердца: исследование

От /

Для тех, кто борется с повышенным уровнем холестерина, спасением может стать горсть орехов пекан вместо обычного перекуса во второй половине дня. Новое исследование показывает, что эти маслянистые орехи играют важную роль в улучшении показателей здоровья сердца.

Что делает это открытие особенно интересным, так это то, насколько легко его можно внедрить в повседневную жизнь. В отличие от сложных диет и ограничений, этот подход предполагает простую замену одних продуктов на другие, которая со временем может принести значительную пользу для здоровья.

Что показало исследование

Фото: страница сайта rollingout.com
Недавние результаты, опубликованные в The American Journal of Clinical Nutrition, дают убедительные доказательства необходимости добавления орехов пекан в свой ежедневный рацион. В комплексном исследовании приняли участие 138 взрослых, у которых был по крайней мере один фактор риска метаболического синдрома, но в не было сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа.

Исследователи разделили участников на две группы. В течение 12 недель первая группа продолжала придерживаться привычного рациона, а вторая внесла одно конкретное изменение: они заменили свои обычные перекусы двумя унциями сырых несолёных орехов пекан в день.

На протяжении всего исследования все участники заполняли ежедневные анкеты о питании и регулярно проходили медицинские осмотры, включая измерение артериального давления и комплексное исследование крови. Результаты оказались весьма многообещающими для группы, употреблявшей пекан.

По истечении 12-недельного периода у тех, кто употреблял пеканы, средний уровень холестерина снизился на 8,1 мг/дл. Что ещё более обнадеживает, у участников также снизился уровень триглицеридов и холестерина липопротеинов низкой плотности, который обычно называют «плохим холестерином».

Как орехи пекан помогают снизить уровень холестерина

Пекан снижает уровень холестерина благодаря своему уникальному питательному составу. Эти орехи содержат особое сочетание полезных жиров, пищевых волокон и растительных соединений, называемых полифенолами, которые вместе влияют на уровень холестерина.

Полезные жиры, содержащиеся в пекане, в частности мононенасыщенные и полиненасыщенные, помогают улучшить показатели холестерина, снижая уровень вредного холестерина ЛПНП и поддерживая или даже повышая уровень полезного холестерина ЛПВП.

Пищевые волокна являются ещё одним важным компонентом. Клетчатка, содержащаяся в пекане, помогает уменьшить всасывание жиров в кровь, что естественным образом снижает уровень холестерина с течением времени.

Эксперты по питанию отмечают, что употребление пекана вместе с продуктами с высоким содержанием жиров может помочь связать эти жиры, способствуя их естественному выведению из организма.

Пекан также снижает уровень аполипопротеина B — белка, который способствует образованию липопротеинов, закупоривающих артерии. Исследования показывают, что уровень аполипопротеина B может точнее предсказывать риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем только уровень холестерина ЛПНП, что делает это преимущество особенно значимым.

Идеальное количество для употребления с пользой для сердца

Участники исследования отметили заметное улучшение состояния здоровья при ежедневном употреблении 50 г орехов пекан, что соответствует примерно 30–35 половинкам этого ореха. Эта порция обеспечивала значимое снижение уровня холестерина без необходимости вносить серьёзные изменения в рацион.

Эксперты по питанию говорят, что польза будет и от меньшей порции — употребление всего 30 граммов орехов три раза в неделю может со временем улучшить показатели здоровья сердца. Главное — постоянство, а не количество, поскольку небольшие изменения в рационе часто приводят к значительным улучшениям здоровья при длительном соблюдении диеты.

Ввести пекан в свой рацион довольно просто. Эти орехи сами по себе являются отличной закуской, но также могут дополнить утреннюю овсянку, йогурт или салаты. Их универсальность позволяет применять орехи как в выпечке, так и в салатах, что делает их подходящим дополнением к бесчисленному множеству рецептов.

Что важно знать

Хотя исследования пекана выглядят многообещающими, перед тем как вносить существенные изменения в рацион, следует учесть несколько важных факторов.

  • Во-первых, хотя пекан снизил уровень холестерина и триглицеридов у участников исследования, его влияние на общую функцию сосудов остаётся неопределённым.
  • Калорийность — ещё один фактор, на который стоит обратить внимание. Пекан, как и все орехи, содержит большое количество калорий из-за высокого содержания полезных жиров. Исследование показало, что участники, употреблявшие пекан, набрали немного больше веса, чем участники контрольной группы, что указывает на важность включения этих орехов в общий рацион вместо чего-то другого, а не просто добавление их к существующему рациону.
  • Для людей с аллергией на орехи или с определёнными ограничениями в питании пекан может не подойти, несмотря на его потенциальную пользу. Как и в случае с любыми изменениями в рационе, рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями или принимающим лекарства, которые могут взаимодействовать с определёнными продуктами.
Результаты исследования согласуются с хорошо известными преимуществами средиземноморской диеты, в которой особое внимание уделяется орехам, семенам, оливковому маслу и другим растительным продуктам, богатым полезными жирами и питательными веществами.

Стоит отметить, что у участников исследования снизился уровень холестерина отчасти потому, что пекан заменил менее питательные перекусы. Типичные обработанные закуски типа чипсов и сухариков часто содержат вредные жиры, избыток натрия и пустые калории, которые негативно влияют на показатели здоровья сердца.

Дополнительные преимущества ореха пекан

Польза орехов пекан не ограничивается снижением уровня холестерина. Эти орехи содержат большое количество марганца, меди и цинка — минералов, необходимых для работы иммунной системы и общего здоровья клеток.

В орехах пекан также содержится значительное количество антиоксидантов.

Эти соединения помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением — процессами, которые способствуют развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний. Содержащийся в них витамин Е дополнительно поддерживает клеточную защиту и способствует здоровью кожи.

Клетчатка, содержащаяся в пекане, помимо снижения уровня холестерина, поддерживает здоровье пищеварительной системы и способствует размножению полезных бактерий в кишечнике. Новые исследования показывают, что эти эффекты, связанные с микробиомом, могут косвенно влиять на здоровье сердца через сложные воспалительные процессы, связывающие работу кишечника с состоянием сердечно-сосудистой системы.

Прокрутить вверх