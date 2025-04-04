Отек горла и головокружение: какой изысканный продукт может вызывать тяжелую аллергию

Сыр дорблю с плесенью, известный своим насыщенным ароматом и пикантным вкусом, может вызвать аллергическую реакцию, рассказала врач аллерголог-иммунолог Наталья Попова.
По ее словам, осторожность к этому продукту стоит проявить людям, у которых уже есть чувствительность к молочным продуктам, передает News.ru.
Дорблю относится к категории голубых сыров, которые созревают с использованием плесневых культур. У некоторых людей эти грибки могут вызвать аллергию.
Основной ингредиент большинства сыров – это молоко, которое содержит белки казеин и сывороточные протеины. Эти вещества могут вызывать аллергическую реакцию у людей с непереносимостью молочных продуктов.
Других аллергены в сыре дорблю – это соль, консерванты и добавки.
Среди симптомов аллергии врачи назвала кожную сыпь, отек лица, затрудненное дыхание и расстройство пищеварения. В тяжелых случаях человек может столкнуться с отеком горло и головокружением. При первых же симптомах врач призвала обращаться за медицинской помощью.