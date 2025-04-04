Регулярное употребление кефира может быть полезным для замедления развития болезни Альцгеймера

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Кефир — это универсальный кисломолочный напиток, который можно пить отдельно или использовать для приготовления окрошки, смузи, выпечки.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространённый вид деменции, на который приходится от 60% до 80% всех случаев старческого слабоумия. По состоянию на 2024 год примерно каждый девятый человек в возрасте 65 лет и старше в США страдал этим заболеванием — это почти 7 миллионов американцев. Лекарства от болезни Альцгеймера не существует.

Понятно, что ни один продукт не является волшебным средством от всех болезней, но некоторые из них могут быть очень полезными для профилактики заболеваний. В ходе недавнего исследования учёные из Южной Америки и Дании объединились и провели систематический обзор и метаанализ кефира — кисломолочного продукта, который широко используется на Балканах, на Кавказе и в Восточной Европе.

Исследовательская группа решила подробнее изучить кефир, потому что есть доказательства того, что здоровый микробиом кишечника может играть роль в профилактике болезни Альцгеймера. Такие продукты, как кефир, содержат пробиотики — бактерии, которые живут в кишечнике. И, как оказалось, не только их.

Исследователи опубликовали свои выводы в апреле 2025 года в журнале Brain Behavior and Immunity Integrative.

Фото: страница сайта eatingwell.com

Что показало исследование

Авторы исследования искали в научных базах данных работы, посвящённые кефиру и нейродегенеративным заболеваниям, к которым относятся болезнь Альцгеймера, а также другие заболевания, такие как болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви и болезнь Хантингтона.

Затем они сократили список исследований до тех, в которых были данные о кефире и болезни Альцгеймера.

В итоге были отобраны семь исследований, по результатам которых были сделаны выводы, что у участников, употреблявших кефир:

  • накапливалось меньше бета-амилоидного белка в мозге,
  • наблюдалась более высокая антиоксидантная активность и снижение окислительного повреждения клеток,
  • уменьшилось нейровоспаление,
  • снизился уровень гибели клеток головного мозга,
  • улучшились пути обмена инсулина и глюкозы в головном мозге,
  • произошло восстановление слизистой оболочки кишечника.

В исследовании с участием людей кефир был связан с лучшими результатами в нескольких тестах на память у людей с болезнью Альцгеймера.

Исследователи отмечают, что, поскольку состав кефира может различаться в зависимости от способа его приготовления, это является существенным ограничением при сравнении результатов различных исследований о пользе кефира. Но даже если вы не беспокоитесь о риске развития болезни Альцгеймера, кефир всё равно полезен для кишечника, и его стоит добавить в свой рацион.

По словам исследователей, кефир содержит многие полезные компоненты, в том числе белок, ненасыщенные жирные кислоты, углеводы и множество витаминов и минералов, такие как витамины A, D, E и K, витамины группы B, кальций, фосфор, калий и цинк.

Многие углеводы в кефире — это сложные углеводы, которые питают полезные бактерии в вашем кишечнике, помогая им расти и размножаться. И даже если у вас непереносимость лактозы, есть вероятность, что ваш кишечник сможет переваривать кефир, поскольку в процессе его приготовления количество лактозы уменьшается.

Кефир также бывает разной жирности, в зависимости от того, из какого молока он сделан — от обезжиренного до цельного. Есть и другие разновидности, в том числе органический.

Не употребляете молочные продукты? Кефир можно приготовить и из немолочных продуктов, например, из кокосового, соевого или овсяного молока. Бывает даже кефир на воде, который можно приготовить самостоятельно, купив закваску для кефира.

А что еще?

Помимо питания, на здоровье мозга влияют и другие привычки.

  • Если вы курите, обратитесь за помощью, чтобы бросить.
  • Алкоголь не полезен для здоровья мозга, поэтому, если вы не пьёте, не начинайте.
  • Если вы пьёте, ограничьте потребление до одного-двух бокалов в день, хотя, вероятно, лучше меньше, чем больше.
  • Одиночество также является фактором риска развития деменции, поэтому регулярно проводите время с близкими.
  • Хороший сон и регулярные физические нагрузки тоже могут вам помочь.

Если этот список кажется вам слишком длинным, сделайте глубокий вдох и попробуйте изменить что-то одно за раз. Начните с прогулки по кварталу пару раз в неделю или ограничьте время, проводимое за экраном перед сном, чтобы лучше спать. Маленькие шаги могут привести к большим изменениям в вашем здоровье.

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