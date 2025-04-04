Регулярное употребление кефира может быть полезным для замедления развития болезни Альцгеймера

Кефир — это универсальный кисломолочный напиток, который можно пить отдельно или использовать для приготовления окрошки, смузи, выпечки.
Понятно, что ни один продукт не является волшебным средством от всех болезней, но некоторые из них могут быть очень полезными для профилактики заболеваний. В ходе недавнего исследования учёные из Южной Америки и Дании объединились и провели систематический обзор и метаанализ кефира — кисломолочного продукта, который широко используется на Балканах, на Кавказе и в Восточной Европе.
Исследователи опубликовали свои выводы в апреле 2025 года в журнале Brain Behavior and Immunity Integrative.
Что показало исследование
Авторы исследования искали в научных базах данных работы, посвящённые кефиру и нейродегенеративным заболеваниям, к которым относятся болезнь Альцгеймера, а также другие заболевания, такие как болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви и болезнь Хантингтона.
Затем они сократили список исследований до тех, в которых были данные о кефире и болезни Альцгеймера.
В итоге были отобраны семь исследований, по результатам которых были сделаны выводы, что у участников, употреблявших кефир:
- накапливалось меньше бета-амилоидного белка в мозге,
- наблюдалась более высокая антиоксидантная активность и снижение окислительного повреждения клеток,
- уменьшилось нейровоспаление,
- снизился уровень гибели клеток головного мозга,
- улучшились пути обмена инсулина и глюкозы в головном мозге,
- произошло восстановление слизистой оболочки кишечника.
В исследовании с участием людей кефир был связан с лучшими результатами в нескольких тестах на память у людей с болезнью Альцгеймера.
По словам исследователей, кефир содержит многие полезные компоненты, в том числе белок, ненасыщенные жирные кислоты, углеводы и множество витаминов и минералов, такие как витамины A, D, E и K, витамины группы B, кальций, фосфор, калий и цинк.
Кефир также бывает разной жирности, в зависимости от того, из какого молока он сделан — от обезжиренного до цельного. Есть и другие разновидности, в том числе органический.
Не употребляете молочные продукты? Кефир можно приготовить и из немолочных продуктов, например, из кокосового, соевого или овсяного молока. Бывает даже кефир на воде, который можно приготовить самостоятельно, купив закваску для кефира.
А что еще?
Помимо питания, на здоровье мозга влияют и другие привычки.
- Если вы курите, обратитесь за помощью, чтобы бросить.
- Алкоголь не полезен для здоровья мозга, поэтому, если вы не пьёте, не начинайте.
- Если вы пьёте, ограничьте потребление до одного-двух бокалов в день, хотя, вероятно, лучше меньше, чем больше.
- Одиночество также является фактором риска развития деменции, поэтому регулярно проводите время с близкими.
- Хороший сон и регулярные физические нагрузки тоже могут вам помочь.
Если этот список кажется вам слишком длинным, сделайте глубокий вдох и попробуйте изменить что-то одно за раз. Начните с прогулки по кварталу пару раз в неделю или ограничьте время, проводимое за экраном перед сном, чтобы лучше спать. Маленькие шаги могут привести к большим изменениям в вашем здоровье.