Холодные обливания замедляют старение и лечат от всех последствий стресса

Популярность холодных обливаний и погружений стремительно растёт – им приписывается всяческая польза, от просветления мыслей до восстановления мышц. Теперь новые научные данные подтверждают по крайней мере часть этой пользы — на клеточном уровне.
Ученые говорят, что полученные результаты могут иметь значение для профилактики заболеваний и поддержания долголетия.
Что показало исследование
Группа исследователей из Оттавского университета обнаружила, что многократное воздействие холодной воды на тело человека может улучшить реакцию клеток организма на стресс, потенциально помогая предотвратить заболевания и даже замедлить процесс старения.
В исследовании, проведённом в Научно-исследовательском центре физиологии человека и окружающей среды (HEPRU) под руководством доктора Келли Кинг и профессора Глена Кенни, приняли участие 10 здоровых молодых мужчин, которые в течение семи дней подряд погружались в холодную воду на один час при температуре 14 °C. Образцы крови, взятые до и после сеансов, показали значительные изменения в поведении клеток.
«Мы были поражены, увидев, как быстро организм адаптировался. Это как настройка микроскопических механизмов вашего организма»,
— сказала доктор Келли Кинг, ведущий автор исследования.
По словам профессора Глена Кенни, который является соавтором исследования и руководит лабораторией в Университете Оттавы, эти результаты показывают, что акклиматизация к холоду может быть важным инструментом для повышения жизнестойкости организма — не только для спортсменов, но и для всех, кто сталкивается со стрессом окружающей среды или рисками для здоровья.
«Воздействие холодом позволяет клеткам лучше справляться со стрессом и может иметь важное значение для здоровья и долголетия»,
— сказал Кенни.
Улучшение аутофагической функции влияет на разные параметры здоровья: от уменьшения воспаления до предотвращения возрастных заболеваний. Полученные результаты имеют многообещающее значение, поскольку показывают, как регулярное воздействие холода может защитить здоровье на фундаментальном биологическом уровне.
Необходимы дальнейшие исследования для определения оптимального времени воздействия, температуры и долгосрочных последствий. Исследователи также подчеркнули, что к погружению в холодную воду следует подходить с осторожностью и осознанием индивидуальных рисков для здоровья.