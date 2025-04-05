Хотите, чтобы от вакцин было максимум пользы, улыбайтесь. Особенно пенсионеры

Согласно исследованию, хорошее настроение может помочь вакцинам, разработанным по тому же принципу, что и вакцина от COVID-19, работать лучше, особенно у пенсионеров.
Что показало исследование
Второй образец крови был взят через четыре недели после введения второй дозы вакцины.
Профессор Кавита Ведхара из Школы психологии Кардиффского университета сказала:
«Исследования традиционных вакцин, например, от гриппа, показали, что некоторые психологические факторы, такие как стресс, снижают эффективность вакцин, особенно у пожилых людей. Во время пандемии появились некоторые свидетельства того, что мРНК-вакцины обеспечивают более надёжную защиту, чем традиционные.»
По словам профессора, перед группой ученых стояла задача узнать, могут ли психологические факторы влиять на эффективность этих вакцин. Впервые эти взаимосвязи были изучены в именно контексте мРНК-вакцин.
Сам механизм этого феномена пока неясен. Понятно одно — тревога или стресс влияют на выработку антител в организме.
Профессор Ведхара сказала, что результаты исследования, опубликованные в журнале Brain, Behaviour and Immunity, являются одним из лучших на сегодняшний день доказательств того, что психологические факторы связаны с реакцией на мРНК-вакцины.
Она добавила:
«Хотя эти эффекты нельзя назвать очень значительными, они поразительны, потому что мы наблюдаем их в вакцинах, которые в остальном очень эффективны, в частности, у молодых людей, которые обычно хорошо реагируют на прививки. Но у пожилых есть взаимосвязь между хорошим настроением и выработкой антител».
По словам исследователей, эти результаты подтверждают необходимость понимания того, как возникают эти эффекты и как можно разработать новые методы лечения, чтобы оптимизировать настроение людей во время вакцинации и обеспечить максимальную эффективность вакцин.
Но не все вакцины приносят одинаково много пользы. У людей с ослабленным иммунитетом, в том числе пожилых людей, применение вакцин бывает не таким эффективным, как хотелось бы. Подобные исследования могут найти способ это исправить, отметили исследователи.