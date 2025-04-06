Ученые назвали пять негативных эффектов от подсластителей и заменителей сахара. Постоянный голод – в их числе

Искусственные подсластители могут вызывать чувство голода. И есть ещё 4 риска, о которых надо знать.
Продукты с пометкой «с низким содержанием калорий» и «с заменителем сахара» не обязательно полезнее. Эксперты утверждают, что они могут повышать аппетит.
Результаты исследования гласят:
«Некалорийный подсластитель сукралоза может влиять на ключевые механизмы в гипоталамусе, отвечающие за регуляцию аппетита. Употребление большого количества искусственных подсластителей может в конечном итоге повлиять на регуляцию аппетита и метаболические реакции с течением времени».
Это исследование – не первое. В августе врачи Кливлендской клиники выявили связь между эритритолом — заменителем сахара, который используется во многих выпечках и сладостях, — и потенциально более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт или сердечный приступ.
Исследование, опубликованное в журнале Arteriosclerosis,Thrombosis and Vascular Biology, показало, что эритрит, в отличие от глюкозы, содержащейся в обычном сахаре, способствует свёртыванию крови. Эритрит — это вещество, которое используется в качестве низкокалорийного заменителя сахара. Он содержится в некоторых фруктах, но его добавляют в продукты в гораздо больших количествах.
Какие еще опасности несут в себе подсластители
У низкокалорийных подсластителей есть и другие недостатки.
Могут нарушить здоровье кишечника
Могут вызвать расстройство пищеварения
Независимо от того, нарушают ли подсластители микробиом кишечника, известно, что они вызывают неприятные симптомы со стороны пищеварительной системы. Большая часть этих данных основана на отдельных случаях, начиная с жалоб на судороги после употребления аспартама несколько десятилетий назад.
Могут усилить тягу к сладостям
Подсластители содержат мало калорий или не содержат их вовсе, но это не значит, что вы перестанете испытывать тягу к сладкому. Исследования показывают, что желание есть сладкое не зависит от источника его получения и что люди могут испытывать тягу к сладкому даже при отсутствии калорий, вероятно, потому, что такое сочетание — сладкий вкус и отсутствие сахара — сбивает организм с толку и нарушает регуляцию аппетита.
Связаны с долгосрочным увеличением веса
Другое исследование показало, что у людей, которые использовали подсластители, не содержащие калорий, индекс массы тела увеличивался сильнее, чем у тех, кто не употреблял подсластители, в течение восьми лет наблюдения, за исключением тех, кто регулярно занимался спортом.
В настоящее время учёные недостаточно знают о долгосрочных эффектах заменителей сахара, чтобы делать однозначные выводы о том, что лучше в долгосрочной перспективе — сахар или его низкокалорийные альтернативы.