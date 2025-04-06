Ученые назвали пять негативных эффектов от подсластителей и заменителей сахара. Постоянный голод – в их числе

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Искусственные подсластители могут вызывать чувство голода. И есть ещё 4 риска, о которых надо знать.

Продукты с пометкой «с низким содержанием калорий» и «с заменителем сахара» не обязательно полезнее. Эксперты утверждают, что они могут повышать аппетит.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism, показало, что искусственные подсластители, которые содержатся в некоторой выпечке, печенье и диетической газировке, могут вызывать чувство голода.

Результаты исследования гласят:

«Некалорийный подсластитель сукралоза может влиять на ключевые механизмы в гипоталамусе, отвечающие за регуляцию аппетита. Употребление большого количества искусственных подсластителей может в конечном итоге повлиять на регуляцию аппетита и метаболические реакции с течением времени».

Это исследование – не первое. В августе врачи Кливлендской клиники выявили связь между эритритолом — заменителем сахара, который используется во многих выпечках и сладостях, — и потенциально более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт или сердечный приступ.

Исследование, опубликованное в журнале Arteriosclerosis,Thrombosis and Vascular Biology, показало, что эритрит, в отличие от глюкозы, содержащейся в обычном сахаре, способствует свёртыванию крови. Эритрит — это вещество, которое используется в качестве низкокалорийного заменителя сахара. Он содержится в некоторых фруктах, но его добавляют в продукты в гораздо больших количествах.

Хотя исследование было небольшим и не устанавливает причинно-следственную связь, его результаты важны, поскольку искусственные подсластители и низкокалорийные заменители сахара часто рекламируются как более здоровый вариант, особенно для людей, которые уже могут быть подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. На деле же это может быть не так.

Какие еще опасности несут в себе подсластители

Фото: страница сайта cnet.com

У низкокалорийных подсластителей есть и другие недостатки.

Могут нарушить здоровье кишечника

Исследования показали, что некоторые искусственные подсластители (сахарин и сукралоза), а также стевия могут изменить состав микрофлоры кишечника. Подсластители уменьшают количество полезных бактерий и препятствуют их росту, что может нарушить баланс микрофлоры и вызвать такие симптомы, как спазмы, газообразование и вздутие живота.

Могут вызвать расстройство пищеварения

Независимо от того, нарушают ли подсластители микробиом кишечника, известно, что они вызывают неприятные симптомы со стороны пищеварительной системы. Большая часть этих данных основана на отдельных случаях, начиная с жалоб на судороги после употребления аспартама несколько десятилетий назад.

Хотя для установления точной взаимосвязи между подсластителями и расстройствами пищеварения необходимы дополнительные исследования, стоит следить за симптомами, и если какой-то определенный сахарозаменитель вызывает неприятные ощущения, заменять его на другой.

Могут усилить тягу к сладостям

Подсластители содержат мало калорий или не содержат их вовсе, но это не значит, что вы перестанете испытывать тягу к сладкому. Исследования показывают, что желание есть сладкое не зависит от источника его получения и что люди могут испытывать тягу к сладкому даже при отсутствии калорий, вероятно, потому, что такое сочетание — сладкий вкус и отсутствие сахара — сбивает организм с толку и нарушает регуляцию аппетита.

Связаны с долгосрочным увеличением веса

Некоторые исследования показывают, что искусственные подсластители, несмотря на то, что в них мало калорий или они вообще не содержат калорий, могут привести к набору веса при частом употреблении в течение длительного времени. Одно исследование показало, что употребление газированных напитков с искусственными подсластителями в течение девяти лет привело к увеличению окружности талии у испытуемых.

Другое исследование показало, что у людей, которые использовали подсластители, не содержащие калорий, индекс массы тела увеличивался сильнее, чем у тех, кто не употреблял подсластители, в течение восьми лет наблюдения, за исключением тех, кто регулярно занимался спортом.

Причина этого неясна, но исследователи считают, что это может быть связано с метаболическими изменениями, вызванными альтернативными подсластителями, или с компенсаторным поведением — то есть с мыслями вроде «я выпил диетическую газировку, и теперь могу съесть лишний кусок торта».

В настоящее время учёные недостаточно знают о долгосрочных эффектах заменителей сахара, чтобы делать однозначные выводы о том, что лучше в долгосрочной перспективе — сахар или его низкокалорийные альтернативы.

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