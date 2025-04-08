Меньше мышц, выше риск развития слабоумия? Похоже, что именно так.
Вероятно, каждый слышал хоть раз, как важно наращивать и поддерживать мышечную массу для здоровья сердца, суставов, правильного обмена веществ и стройного тела. Но оказывается, у тренировок есть дополнительные преимущества, выходящие за рамки нашего физического здоровья.
Не только саркопения
В каком возрасте люди естественным образом начинают терять мышечную массу? На самом деле это происходит уже в 30 лет.
Потеря сил приводит к тому, что пожилые люди чаще падают и получают переломы, от которых очень тяжело восстановиться. Но есть и другой риск.
Что показало исследование
Изучив результаты МРТ, исследователи обнаружили, что у пожилых людей с более слабыми скелетными мышцами вероятность развития деменции, или старческого слабоумия, на 60% выше, чем у тех, у кого с мышцами все в порядке.
Мышцы выступают основным потребителем глюкозы, и когда их объем уменьшается, может возникнуть дисфункция метаболизма глюкозы. А этот процесс уже тесно связан с нейродегенерацией. К тому же ослабленные мышцы делают невозможным ведение активного образа жизни, и это тоже негативно сказывается на психическом здоровье.
Что можно сделать, чтобы сохранить свои мышцы?
Желательно, чтобы это была не просто ходьба или гимнастика, но и элементы тяжелой атлетики, которые укрепляют мышцы.
Я считаю, что очень важно думать о физических упражнениях как о средстве борьбы с потерей мышечной и костной массы у пожилых людей, которые теряют вес,
— сказала Биверс в интервью Ivanhoe.
Эксперты добавляют, что употребление достаточного количества белка, а также витамина D, кальция и других полезных минералов может помочь предотвратить потерю мышечной массы.
Соавтор исследования, проведённого в Университете Джонса Хопкинса, добавил, что рентгенологи могут анализировать изменения в мышцах своих пациентов с помощью большинства обычных аппаратов МРТ головного мозга. По его словам, это может привести к раннему выявлению и вмешательству, которые помогут пожилым людям предотвратить или замедлить потерю мышечной массы.