Названа главная опасность популярного блюда на завтрак

Жировые вкрапления в колбасе повышают уровень холестерина и могут способствовать развитию сахарного диабета.
Умнов описал колбасу как фарш с солью, который подвергается различным обработкам и благодаря оболочке принимает вытянутую форму. По его мнению, немногие люди употребляют колбасу, изготовленную из натуральных компонентов, таких как свежее мясо. Жировые вкрапления могут увеличивать уровень холестерина в крови, что в свою очередь ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям и повышает риск ожирения и сахарного диабета.
Преподаватель также отметил, что производители добавляют в колбасы стабилизаторы, консерванты, антиоксиданты и другие добавки, которые продлевают срок хранения, но могут негативно сказаться на растущем организме и вызвать проблемы с печенью и поджелудочной железой.
В самых дешевых колбасах используют мясо механической обвалки, в которое могут входить неблагоприятные для здоровья части животных, такие как рога, копыта и хрящи, что может привести к развитию мочекаменной болезни и травмам органов.