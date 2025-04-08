Воздействие фталатов из пластиковой посуды во время беременности повреждает мозг плода

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Фталаты — синтетические химические вещества, используемые для изготовления предметов повседневного обихода (для пластиковой посуды, упаковки продуктов питания, средств личной гигиены, игрушек и многого другого). И они, согласно исследованиям, очень вредны для здоровья.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, фталаты связаны с аномальным воздействием на мозг плода при беременности. Причина — в изменении метаболизма нейромедиаторов и аминокислот, участвующих в созревании мозга.

В этом исследовании впервые использовалась нецелевая метаболомика — изучение всех малых молекул или метаболитов в биологической системе — для установления связи между воздействием фталатов на мать и метаболитами новорождённого, а также между этими метаболитами и неврологическим развитием, как сообщила старший автор исследования доктор Дунхай Лян, доцент кафедры гигиены окружающей среды в Школе общественного здравоохранения Роллинса при Университете Эмори в Атланте.

«Это важный шаг вперёд в понимании того, как воздействие химических веществ в пренатальный период влияет на развитие ребёнка на молекулярном уровне»,

— добавила доктор Лян.

Что показало исследование

Фото: страница сайта nature.com
Результаты основаны на данных пар «мать-новорождённый», зарегистрированных в когорте матерей и детей в Атланте в период с 2016 по 2018 год. В образцах мочи, взятых у 216 матерей на сроке от восьми до 14 недель беременности при первом посещении и у 145 участниц на сроке от 24 до 30 недель беременности при втором посещении, авторы измерили восемь метаболитов фталатов.

В среднем участникам испытания было около 24 лет, и уровень некоторых метаболитов фталатов в их организме был выше среднего показателя, определённого в ходе Национального обследования состояния здоровья и питания.

В течение одного-двух дней после рождения авторы исследования брали кровь у младенцев.

Команда исследователей обнаружила, что уровень фталатов в организме матери во время беременности был связан с более низким уровнем тирозина — аминокислоты и предшественника гормона щитовидной железы тироксина. Уровень тироксина также был аномально низким у тех, кто подвергался воздействию фталатов внутриутробно, а низкий уровень тироксина, по словам авторов, связан с повышенной уязвимостью к заболеваниям и проблемами с развитием нервной системы у новорождённых.

Тирозин также является предшественником нейромедиаторов дофамина, норадреналина и адреналина. Низкий уровень этих нейромедиаторов может привести к различным проблемам, включая тревожность, депрессию и трудности с концентрацией внимания у подросших детей.

Воздействие фталатов во время беременности также было связано с более низким уровнем незаменимой аминокислоты триптофана, которая превращается в 5-гидрокситриптофан (или 5-HTP), а затем — в серотонин. Серотонин выполняет несколько важных функций в организме, включая регуляцию настроения, сон, обучение, память, пищеварение и реакцию организма на стресс. Предыдущие исследования связывали низкий уровень серотонина с расстройствами настроения, такими как депрессия и тревожность, проблемами со сном и пищеварением.

Согласно результатам исследования, эти биологические изменения в целом также были связаны с более низкими показателями в тестах на внимание и возбудимость, то есть способность реагировать на раздражители, у новорождённых.

Откуда взялись фталаты

Впервые синтезированные в 1920-х годах, фталаты (эфиры фталевой кислоты) начали широко использовать для смягчения и повышения эластичности пластмасс, в первую очередь в изделиях из поливинилхлорида (ПВХ), таких как виниловые напольные покрытия, медицинские приборы, детские игрушки, упаковка для пищевых продуктов или занавески для душа.

Эти химические вещества помогают смазывать поверхности и придавать аромат различным средствам личной гигиены, включая дезодоранты, лаки для ногтей, парфюмерию, гели для волос, спреи и шампуни, мыло и лосьоны для тела.

Чем опасны фталаты

Фталаты являются разрушителями эндокринной системы, которые связаны с преждевременными родами, аномалиями половых органов у младенцев, детским ожирением, астмой, раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также низким уровнем сперматозоидов и тестостерона у мужчин.

«Мы провели это исследование, потому что фталаты окружают нас повсюду в повседневной жизни. Отсюда их прозвище — «химические вещества, которые есть везде»,

— сказала доктор Лян.

Пластик из ПВХ, в котором в основном используются фталаты, продолжает широко использоваться во всем мире, отметил доктор Леонардо Трасанде, директор Центра изучения экологических опасностей Нью-Йоркского университета.

По его словам, болезни, вызванные воздействием фталатов из ПВХ-покрытий, посуды, мебели, игрушек и т.п., уже обходятся США в 250 миллиардов долларов ежегодно.

«Это исследование дополняет обширную базу данных о том, что химические вещества, используемые в пластиковых материалах, наносят вред здоровью человека»,

— добавил Трасанде.

Ученые требуют запретить фталаты как группу веществ из-за их доказанной токсичности и того, что они могут оказывать воздействие даже в очень низких дозах.

Как защититься от воздействия фталатов

Люди могут снизить воздействие фталатов на организм, используя стеклянную, глиняную, нержавеющую или чугунную посуду, а также не используя посуду с антипригарным покрытием, пластиковые емкости для микроволновой печи или мытья посуды.

«Безопасный для микроволновой печи» означает, что контейнер будет в порядке, но не ваша еда, поскольку в нее попадут микроскопические частицы пластика и фталаты, отметил доктор Трасанде.

По словам доктора Лян, при покупке средств личной гигиены надо искать те, которые имеют отметку «без фталатов», и проверять список ингредиентов. Фталаты могут быть указаны как DEP (диэтилфталат), DBP (дибутилфталат) или BBzP (бутилбензилфталат).

Поскольку фталаты могут содержаться в бытовой пыли, необходимо регулярно проветривать помещение и протирать поверхности влажной тряпкой.

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