Воздействие фталатов из пластиковой посуды во время беременности повреждает мозг плода

Фталаты — синтетические химические вещества, используемые для изготовления предметов повседневного обихода (для пластиковой посуды, упаковки продуктов питания, средств личной гигиены, игрушек и многого другого). И они, согласно исследованиям, очень вредны для здоровья.
В этом исследовании впервые использовалась нецелевая метаболомика — изучение всех малых молекул или метаболитов в биологической системе — для установления связи между воздействием фталатов на мать и метаболитами новорождённого, а также между этими метаболитами и неврологическим развитием, как сообщила старший автор исследования доктор Дунхай Лян, доцент кафедры гигиены окружающей среды в Школе общественного здравоохранения Роллинса при Университете Эмори в Атланте.
«Это важный шаг вперёд в понимании того, как воздействие химических веществ в пренатальный период влияет на развитие ребёнка на молекулярном уровне»,
— добавила доктор Лян.
Что показало исследование
В среднем участникам испытания было около 24 лет, и уровень некоторых метаболитов фталатов в их организме был выше среднего показателя, определённого в ходе Национального обследования состояния здоровья и питания.
В течение одного-двух дней после рождения авторы исследования брали кровь у младенцев.
Тирозин также является предшественником нейромедиаторов дофамина, норадреналина и адреналина. Низкий уровень этих нейромедиаторов может привести к различным проблемам, включая тревожность, депрессию и трудности с концентрацией внимания у подросших детей.
Согласно результатам исследования, эти биологические изменения в целом также были связаны с более низкими показателями в тестах на внимание и возбудимость, то есть способность реагировать на раздражители, у новорождённых.
Откуда взялись фталаты
Эти химические вещества помогают смазывать поверхности и придавать аромат различным средствам личной гигиены, включая дезодоранты, лаки для ногтей, парфюмерию, гели для волос, спреи и шампуни, мыло и лосьоны для тела.
Чем опасны фталаты
Фталаты являются разрушителями эндокринной системы, которые связаны с преждевременными родами, аномалиями половых органов у младенцев, детским ожирением, астмой, раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также низким уровнем сперматозоидов и тестостерона у мужчин.
«Мы провели это исследование, потому что фталаты окружают нас повсюду в повседневной жизни. Отсюда их прозвище — «химические вещества, которые есть везде»,
— сказала доктор Лян.
По его словам, болезни, вызванные воздействием фталатов из ПВХ-покрытий, посуды, мебели, игрушек и т.п., уже обходятся США в 250 миллиардов долларов ежегодно.
«Это исследование дополняет обширную базу данных о том, что химические вещества, используемые в пластиковых материалах, наносят вред здоровью человека»,
— добавил Трасанде.
Ученые требуют запретить фталаты как группу веществ из-за их доказанной токсичности и того, что они могут оказывать воздействие даже в очень низких дозах.
Как защититься от воздействия фталатов
Люди могут снизить воздействие фталатов на организм, используя стеклянную, глиняную, нержавеющую или чугунную посуду, а также не используя посуду с антипригарным покрытием, пластиковые емкости для микроволновой печи или мытья посуды.
По словам доктора Лян, при покупке средств личной гигиены надо искать те, которые имеют отметку «без фталатов», и проверять список ингредиентов. Фталаты могут быть указаны как DEP (диэтилфталат), DBP (дибутилфталат) или BBzP (бутилбензилфталат).
Поскольку фталаты могут содержаться в бытовой пыли, необходимо регулярно проветривать помещение и протирать поверхности влажной тряпкой.