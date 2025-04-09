На принудительное лечение от туберкулеза в сопровождении приставов отправились пятеро петербуржцев

Тубдиспансеры с начала 2025 года пополнили пятеро больных петербуржцев, откладывавших лечение на потом.
ГУ ФССП по Петербургу сообщило, что по решению районных судов горожане с диагностированной открытой формой туберкулеза полежали госпитализации в специализированных медучреждениях, но добровольно ложиться в больницу и не думали. Их пришлось сопровождать судебным приставам.
Трое из больных жители Красносельского района, двое других живут в Московском районе. Самому молодому 41, самому возрастному — 63.
В пресс-службе ведомства добавили, что 50-летний житель Красного Села должны был лечь на 180 дней в тубдиспансер в недобровольном порядке. Но он игнорировал решение, хотя знал о свей болезни. Согласился на лечение после беседы с приставом.
Лечение горожан от опасной для себя и окружающих болезни займет до 1 года.
В 2024-м судебные приставы Петербурга в принудительном порядке госпитализировали 16 больных.