Причины диабета, несвязанные с питанием

Стресс и недостаток сна могут стать причинами развития сахарного диабета.
Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Зарема Тен. По ее словам, эти состояния напрямую влияют на уровень сахара в крови и увеличивают нагрузку на организм.
По словам специалиста, стресс способствует перееданию и выбросу глюкозы в кровь, что создает порочный круг. Она также пояснила, что хронический недосып повышает уровень кортизола — гормона, который увеличивает аппетит и уровень сахара в крови.
Тен подчеркнула, что контроль этих факторов имеет ключевое значение в профилактике заболевания и добавила, что забота о физическом и эмоциональном состоянии может помочь снизить риски развития сахарного диабета.
Она порекомендовала практиковать техники релаксации, такие как дыхательные упражнения, йогу и медитации, а также акцентировала внимание на важности полноценного сна.