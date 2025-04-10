Африканцы в эксперименте перешли на еду западных стран – и всего за 2 недели набрали вес и подорвали иммунитет

Мы все слышали о том, что средиземноморская, японская и другие традиционные диеты могут творить чудеса со здоровьем. А что, если людям, которые привыкли придерживаться традиционной диеты, предложить так называемую западную? То есть, посадить их на диету с обилием углеводов, колбас, сладостей и прочих ультраобработанных продуктов, которыми завалены полки типичных супермаркетов.
Потребовалось всего две недели, чтобы в их организме проявились шокирующие изменения, которые сохранялись даже после того, как испытуемые вернулись к привычному образу питания.
Что показало исследование
Участникам, которые регулярно придерживались традиционной диеты Килиманджаро, было предложено перейти на западную диету, которая включала такие продукты, как говяжья колбаса, жареная курица, пицца, картофельные чипсы, белый рис, макароны, яйца и очень мало фруктов и овощей.
В их крови было обнаружено повышенное содержание воспалительных белков, а также наблюдались метаболические изменения, связанные с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и диабет 2-го типа.
Хуже того, иммунные клетки стали менее эффективно бороться с опасными патогенами, что сделало мужчин более уязвимыми к инфекциям.
А что, если наоборот?..
На этом исследование не закончилось. Исследователи также проверили, что произойдёт, если участники, которые обычно придерживались западной диеты, перейдут на традиционную африканскую.
В течение двух недель мужчины придерживались традиционной диеты Килиманджаро, которая включала в себя овощи, фрукты, бобовые, коричневый рис, цельнозерновые продукты, корнеплоды и клубни, а также ферментированные продукты. Мясо, которое обычно употребляли один или два раза в неделю, в основном состояло из местной курицы, выращенной на свободном выгуле, и рыбы.
Эти результаты были получены в то время, когда западные привычки в питании всё больше распространяются по Африке, что совпадает с ростом числа хронических заболеваний, вызванных воспалением, таких как болезни сердца, диабет второго типа и рак.
«Африканская диета включает в себя большое количество овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых и ферментированных продуктов. Наше исследование подчёркивает пользу этих традиционных продуктов питания для противовоспалительных и метаболических процессов в организме. В то же время мы показали, насколько вредной может быть нездоровая западная диета»,
— сказал доктор Квирийн де Маст, терапевт и специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Радбауд.
Хотите попробовать традиционную африканскую диету?
Университет Радбауд поделился традиционным танзанийским рецептом угали (кукурузной каши) и мчичи (карри со шпинатом и арахисом), которые употребляются вместе.
Ингредиенты (на четыре порции):
- 500 г кукурузной муки
- 900 граммов нарезанного шпината
- 2 столовые ложки арахисового масла
- 2 нарезанных помидора
- 1 нарезанная красная луковица
- 2-3 столовые ложки порошка карри
- 1 чашка кокосового молока
- щепотка соли и щепотка свежемолотого черного перца
Приготовление угали:
Приготовление мчичи
Смешайте арахисовое масло и кокосовое молоко. Разогрейте сковороду и обжарьте лук, помидоры, соль и порошок карри, пока лук не станет мягким. Добавьте шпинат и немного прогрейте. Добавьте кокосовую смесь и хорошо перемешайте. Готовьте, пока не прогреется, а в завершение посыпьте щепоткой перца.