Африканцы в эксперименте перешли на еду западных стран – и всего за 2 недели набрали вес и подорвали иммунитет

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Мы все слышали о том, что средиземноморская, японская и другие традиционные диеты могут творить чудеса со здоровьем. А что, если людям, которые привыкли придерживаться традиционной диеты, предложить так называемую западную? То есть, посадить их на диету с обилием углеводов, колбас, сладостей и прочих ультраобработанных продуктов, которыми завалены полки типичных супермаркетов.

Ангола. Фото: Мойка78
В ходе нового смелого эксперимента исследователи попросили мужчин из Танзании отказаться от богатой клетчаткой растительной диеты, которая привычна для их региона, в пользу рациона западного типа, состоящего из калорийных обработанных продуктов.

Потребовалось всего две недели, чтобы в их организме проявились шокирующие изменения, которые сохранялись даже после того, как испытуемые вернулись к привычному образу питания.

Что показало исследование

Фото: страница сайта nypost.com
Для исследования учёные из Университета Радбауд и Университета KCMC в Танзании объединили усилия, чтобы изучить влияние смены рациона на 77 здоровых молодых мужчин из сельской и городской местности Танзании.

Участникам, которые регулярно придерживались традиционной диеты Килиманджаро, было предложено перейти на западную диету, которая включала такие продукты, как говяжья колбаса, жареная курица, пицца, картофельные чипсы, белый рис, макароны, яйца и очень мало фруктов и овощей.

Луанда, столица Анголы. Фото: Мойка78
Результаты были очень впечатляющими: всего за две недели мужчины набрали в среднем 2,6 килограмма.

В их крови было обнаружено повышенное содержание воспалительных белков, а также наблюдались метаболические изменения, связанные с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и диабет 2-го типа.

Хуже того, иммунные клетки стали менее эффективно бороться с опасными патогенами, что сделало мужчин более уязвимыми к инфекциям.

Даже после того, как участники вернулись к своему обычному рациону, некоторые негативные последствия сохранялись до четырёх недель, что подчёркивает, насколько долгосрочными могут быть последствия даже краткосрочных изменений в рационе, отметили авторы исследования.

А что, если наоборот?..

На этом исследование не закончилось. Исследователи также проверили, что произойдёт, если участники, которые обычно придерживались западной диеты, перейдут на традиционную африканскую.

В течение двух недель мужчины придерживались традиционной диеты Килиманджаро, которая включала в себя овощи, фрукты, бобовые, коричневый рис, цельнозерновые продукты, корнеплоды и клубни, а также ферментированные продукты. Мясо, которое обычно употребляли один или два раза в неделю, в основном состояло из местной курицы, выращенной на свободном выгуле, и рыбы.

Ангола. Фото: Мойка78
Исследователи наблюдали прямо противоположный эффект у тех, кто перешёл на традиционную африканскую диету. У этих мужчин снизилось количество воспалительных белков и произошли положительные метаболические изменения в крови.

Эти результаты были получены в то время, когда западные привычки в питании всё больше распространяются по Африке, что совпадает с ростом числа хронических заболеваний, вызванных воспалением, таких как болезни сердца, диабет второго типа и рак.

«Африканская диета включает в себя большое количество овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых и ферментированных продуктов. Наше исследование подчёркивает пользу этих традиционных продуктов питания для противовоспалительных и метаболических процессов в организме. В то же время мы показали, насколько вредной может быть нездоровая западная диета»,

— сказал доктор Квирийн де Маст, терапевт и специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Радбауд.

Луанда, столица Анголы. Фото: Мойка78

Хотите попробовать традиционную африканскую диету?

Университет Радбауд поделился традиционным танзанийским рецептом угали (кукурузной каши) и мчичи (карри со шпинатом и арахисом), которые употребляются вместе.

Ингредиенты (на четыре порции):

  • 500 г кукурузной муки
  • 900 граммов нарезанного шпината
  • 2 столовые ложки арахисового масла
  • 2 нарезанных помидора
  • 1 нарезанная красная луковица
  • 2-3 столовые ложки порошка карри
  • 1 чашка кокосового молока
  • щепотка соли и щепотка свежемолотого черного перца

Приготовление угали:

Вскипятите 1 литр воды. Помешивая, добавьте кукурузную муку. Варите 10–15 минут, часто помешивая, пока не загустеет. При необходимости добавьте ещё воды.

Приготовление мчичи

Смешайте арахисовое масло и кокосовое молоко. Разогрейте сковороду и обжарьте лук, помидоры, соль и порошок карри, пока лук не станет мягким. Добавьте шпинат и немного прогрейте. Добавьте кокосовую смесь и хорошо перемешайте. Готовьте, пока не прогреется, а в завершение посыпьте щепоткой перца.

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