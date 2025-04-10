Кимчи, черная фасоль, мисо-паста, сок лимона, киноа: 7 идей для блюд на весну, которые напитают организм жизненной силой

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Здоровье кишечника продолжает оставаться главной заботой врачей. Исследования показывают, что здоровое пищеварение — это и укрепление иммунитета, и профилактика хронических заболеваний, и улучшение настроения, и даже здоровая кожа.

Включение полезных для кишечника продуктов в свой обед — это простой и эффективный способ поправить собственное здоровье.

Советами относительно того, какие блюда помогут улучшить здоровье кишечника и пищеварение, диетологи поделились с realsimple.com.

Идея 1. Мисо-куриный суп с лапшой и кимчи

Фото: страница сайта realsimple.com

Хотите разнообразить свой обед? Александрия Харди, дипломированный диетолог, рекомендует добавить в свой рацион кимчи.

Чтобы по-новому взглянуть на это классическое блюдо, попробуйте приготовить куриный суп с лапшой, мисо, кимчи и лапшой соба. Мисо, ферментированная паста из соевых бобов и кимчи из ферментированной капусты богаты пробиотиками, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы и иммунитет, лапша соба, приготовленная из гречихи, содержит клетчатку, а тофу — растительный белок.

Подсказка

Что еще можно сделать с кимчи? Этот полезный для пищеварения ингредиент очень универсален. Можно добавлять кимчи в жаркое, супы или яичницу-болтунью, чтобы быстро и вкусно разнообразить своё блюдо. Вы даже можете смешать кимчи с обычным йогуртом, чтобы получить острую закуску, богатую пробиотиками.

Идея 2. Салат из капусты с заправкой из сока лимона и тахини

Фото: страница сайта realsimple.com
Здоровый микробиом процветает благодаря разнообразным продуктам с низким содержанием сахара и высоким содержанием растительных волокон. Именно поэтому диетолог и специалист по здоровью пищеварительной системы Шерил Харрис рекомендует на обед салаты.

Хотя обычно это гарнир, можно превратить этот салат из капусты в основное блюдо, добавив другие овощи и зелень, которые есть у вас под рукой, например, морковь, огурцы или красный перец. Харрис также рекомендует добавлять в салаты нут и тыквенные семечки, чтобы повысить содержание белка.

Капуста богата антиоксидантами и клетчаткой, которая, по словам Харрис, не только улучшает пищеварение и помогает предотвратить запоры, но и преобразуется в короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), которые играют важную роль в метаболизме глюкозы и холестерина, воспалении и иммунной функции. Острая заправка из тахини для капустного салата также улучшает пищеварение. Исследования показывают, что тмин может облегчить симптомы синдрома раздражённого кишечника, а тахини, приготовленное из семян кунжута, действует как пребиотик, питая полезные бактерии в нашем кишечнике.

Идея 3. Миска черной фасоли с цветной капустой, специями и киноа

Фото: страница сайта realsimple.com

Порция зерновых — это сытный вариант обеда, который легко приготовить заранее. Диетолог из Нью-Джерси Эрин Палински-Уэйд рекомендует миску киноа и чёрной фасоли в качестве простого обеда, полезного для кишечника.

«Это богатое белком и клетчаткой блюдо способствует здоровью кишечника и насыщает на несколько часов»,

— говорит Палински-Уэйд.

Киноа и цветная капуста богаты антиоксидантами и клетчаткой, поддерживающими баланс кишечных бактерий. Чёрная фасоль богата пребиотической клетчаткой и резистентным крахмалом, которые питают полезные кишечные бактерии и поддерживают выработку жирных кислот, необходимых для здоровья кишечника.

Черная фасоль и киноа универсальны, их можно адаптировать под свои диетические предпочтения: добавить больше белка с помощью курятины или тофу, заменить овощи или поэкспериментировать с травами и специями, чтобы изменить вкус.

Подсказка

Избавьтесь от стресса, связанного с приготовлением блюд в середине недели, заранее подготовив ингредиенты. Приготовьте большую порцию киноа, запеките нарезанный кубиками батат и нарежьте любимые овощи. Храните их в холодильнике в герметичной упаковке, чтобы в течение недели можно было быстро и легко собирать варианты для обеда.

Идея 4. Греческий йогурт с ягодами и льняным семенем

Фото: страница сайта realsimple.com
Чтобы приготовить очень простой и полезный для кишечника обед, попробуйте сделать йогуртовый парфе. Просто смешайте обычный греческий йогурт с ягодами и семенами льна или чиа, чтобы быстро приготовить питательное блюдо.

Харди называет его «идеальным трио для здоровья кишечника» благодаря полезным бактериям из йогурта, клетчатке и антиоксидантам из ягод, а также жирным кислотам омега-3 и пребиотикам из семян льна. Для придания сладости добавьте немного мёда.

Идея 5. Болоньезе с грецкими орехами и грибами

Фото: страница сайта realsimple.com
Болоньезе без мяса может показаться необычным, но не отказывайтесь от идеи, пока не попробуете. Диетолог из Чарльстона Лорен Манейкер предлагает использовать грецкие орехи вместо мяса в вегетарианском обеде, который полезен для кишечника.

Сочетание грецких орехов и грибов в вегетарианском болоньезе делает блюдо насыщенным, с богатым вкусом и полезными для кишечника ингредиентами. Исследования показывают, что орехи и грибы положительно влияют на здоровье кишечника, что делает этот болоньезе идеальным выбором для поддержания пищеварительной системы.

«Замена небольшого количества мяса грецкими орехами может улучшить качество рациона за счёт увеличения количества питательных веществ, таких как клетчатка, магний и жирные кислоты омега-3, которые поддерживают здоровье кишечника, а также снижают уровень холестерина в рационе»,

— добавил Манейкер.

Идея 6. Контейнер с закусками для взрослых «Сделай сам»

Фото: страница сайта realsimple.com

Эрин Палински-Уэйд  предлагает брать с собой в дорогу коробку с закусками, наполненную миндалем, черносливом, цельнозерновыми крекерами, нарезанным сыром, молодой морковью и отварными бобовыми, а также свекольным соусом.

В этом обеде-конструкторе есть все, что нужно для сбалансированного питания: белок, сложные углеводы и полезные жиры, а также пребиотические продукты, такие как миндаль, чернослив и бобовые.

Палински-Уэйд говорит:

Чернослив помогает повысить чувство насыщения и сбалансировать уровень сахара в крови, давая энергию, необходимую для того, чтобы справляться с повседневными делами. Кроме того, исследования показывают, что употребление пяти-шести штук чернослива в день может помочь предотвратить потерю костной массы, так что этот обед — беспроигрышный вариант для вашего кишечника и костей».

Подсказка

Контейнер с закусками идеально подходит для напряжённых дней, когда требуется сбалансированное питание, которое можно взять с собой. Упакуйте каждый ингредиент в отдельный контейнер, чтобы быстро и легко собрать блюдо, и сочетайте с другими продуктами, богатыми пребиотиками, например, йогуртом или кефиром.

Суп из красной чечевицы с лимоном и укропом

Фото: страница сайта realsimple.com

Диетологи любят чечевичный суп за его противовоспалительные свойства. А суп, приготовленный из быстро готовящейся красной чечевицы, запечённых на огне помидоров, моркови и укропа, богат клетчаткой, пребиотиками и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье кишечника.

Чечевица — отличный источник растительного белка и резистентного крахмала, который действует как пребиотик, питая полезные кишечные бактерии. Сочетание овощей способствует росту бифидобактерий, которые улучшают пищеварение и уменьшают воспаление. Яркий, пикантный лимон и укроп придают освежающий вкус этому полезному для кишечника и приятному на вкус блюду.

Что делает пищу полезной для кишечника?

Чтобы поддерживать здоровый микробиом, диетологи рекомендуют добавить в рацион:

  • овощи, богатые клетчаткой, цельнозерновые продукты и бобовые, чтобы пищеварение протекало без сбоев;
  • пробиотические продукты, такие как кефир, кимчи и йогурт, чтобы обогатить рацион полезными бактериями;
  • пребиотические продукты, такие как орехи, семена и продукты, богатые клетчаткой, чтобы поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

Дополните рацион полезными жирами, такими как авокадо и оливковое масло, и нежирными белками, такими как рыба, курица и бобы, чтобы обед получился полноценным.

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