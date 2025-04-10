Только один вариант варки кофе помогает защитить сосуды от холестерина, а сердце от инфаркта

Кофе по-прежнему считается полезным во многих отношениях напитком, но ученые продолжают выявлять отдельные угрозы, которые с ним связаны. Очередная обнаруженная угроза актуальна для тех, кто готовит свой утренний кофе на работе, не успев сделать это дома или пытаясь дополнительно взбодриться.
В целом кофе полезен для здоровья, но фильтрованный кофе полезнее для вашего сердца.
Как связаны кофе и уровень холестерина
На протяжении десятилетий исследования указывали на связь между употреблением кофе и уровнем холестерина. Эта связь, по-видимому, обусловлена соединениями, называемыми дитерпенами, которые содержатся в кофейных зёрнах. Согласно предыдущим исследованиям, дитерпены повышают уровень «плохого» холестерина ЛПНП и немного снижают уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.
Бумажные фильтры, которые используются в классических кофеварках капельного типа, удаляют большую часть дитерпенов из готового напитка, в то время как нефильтрованный кофе (например, сваренный) и эспрессо, как правило, содержат более высокий уровень этих соединений.
Что показало исследование
Дэвид Игман, доктор медицинских наук, старший автор нового исследования и доцент кафедры клинического питания в Уппсальском университете в Швеции, хотел выяснить, как кофемашины, которые обычно используются на шведских рабочих местах, влияют на качество кофе.
«Шведы пьют много кофе, и в рабочее время мы тоже пьём много кофе»,
— сказал Игман в интервью Health.
Он хотел узнать, как эта привычка может со временем повлиять на здоровье людей.
Большинство протестированных ими аппаратов для приготовления кофе на рабочем месте были кофемашинами, которые обычно готовят по одной чашке кофе за раз. Но, в отличие от некоторых кофемашин для приготовления одной порции, эти машины не используют кофейные капсулы; вместо этого они смешивают кофе и горячую воду внутри и пропускают готовый напиток через металлический фильтр перед подачей.
Учёные обнаружили, что в сваренном кофе содержится самая высокая концентрация дитерпенов в группе, за ним следует эспрессо; а в кофе, процеженном через бумажный фильтр, концентрация самая низкая.
Также исследователи обнаружили, что в кофе, приготовленном в кофемашинах на рабочем месте, концентрация дитерпенов, как правило, значительно выше, чем при всех способах приготовления в домашних условиях, кроме варки в турке.
«Большинство кофемашин содержат довольно высокую концентрацию этих веществ. Это не так плохо, как заваренный кипятком кофе, это нечто среднее между кипячёным и фильтрованным кофе»,
— сказал Игман.
Опираясь на результаты предыдущих исследований дитерпенов и холестерина, команда Игмана подсчитала, что разница между чашкой кофе, приготовленного в промышленной кофеварке, и чашкой кофе, приготовленного с использованием бумажного фильтра, влияет на уровень холестерина так же, как добавление небольшого количества жирных сливок в каждую чашку.
Команда Игмана подсчитала, что если бы работник заменил три чашки кофе, приготовленного в кофемашине и выпиваемого на работе каждый день, таким же количеством кофе из капельной кофеварки, то за 40 лет потенциально смог бы снизить риск атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний на 36%.
Любителям кофе, которые выпивают более одной чашки в день, следует подумать о переходе на фильтрованный кофе.