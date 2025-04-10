Только один вариант варки кофе помогает защитить сосуды от холестерина, а сердце от инфаркта

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Кофе по-прежнему считается полезным во многих отношениях напитком, но ученые продолжают выявлять отдельные угрозы, которые с ним связаны. Очередная обнаруженная угроза актуальна для тех, кто готовит свой утренний кофе на работе, не успев сделать это дома или пытаясь дополнительно взбодриться.

В кофе, приготовленном в кофемашинах, используемых на рабочем месте, содержится больше веществ, повышающих уровень холестерина, чем в капельных домашних кофеварках. Эти органические вещества, называемые дитерпенами, содержатся в наибольшем количестве в нефильтрованном кофе и в наименьшем — в фильтрованном.

В целом кофе полезен для здоровья, но фильтрованный кофе полезнее для вашего сердца.

Кофе. Фото: Pxhere

Как связаны кофе и уровень холестерина

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, чашка кофе может способствовать повышению уровня холестерина в зависимости от способа ее приготовления и фильтрации.

На протяжении десятилетий исследования указывали на связь между употреблением кофе и уровнем холестерина. Эта связь, по-видимому, обусловлена соединениями, называемыми дитерпенами, которые содержатся в кофейных зёрнах. Согласно предыдущим исследованиям, дитерпены повышают уровень «плохого» холестерина ЛПНП и немного снижают уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.

Фото: PxHere
И именно то, как кофе заваривается, а затем фильтруется, влияет на то, что в итоге окажется в вашей чашке, как показывают исследования.

Бумажные фильтры, которые используются в классических кофеварках капельного типа, удаляют большую часть дитерпенов из готового напитка, в то время как нефильтрованный кофе (например, сваренный) и эспрессо, как правило, содержат более высокий уровень этих соединений.

Что показало исследование

Фото: страница сайта health.com

Дэвид Игман, доктор медицинских наук, старший автор нового исследования и доцент кафедры клинического питания в Уппсальском университете в Швеции, хотел выяснить, как кофемашины, которые обычно используются на шведских рабочих местах, влияют на качество кофе.

«Шведы пьют много кофе, и в рабочее время мы тоже пьём много кофе»,

— сказал Игман в интервью Health.

Кофеварка. Фото: Pxhere

Он хотел узнать, как эта привычка может со временем повлиять на здоровье людей.

Игман и его коллеги-исследователи проанализировали концентрацию двух видов дитерпенов — кафестола и кахвеола — в кофе, приготовленном на 14 разных машинах на четырёх шведских предприятиях.

Большинство протестированных ими аппаратов для приготовления кофе на рабочем месте были кофемашинами, которые обычно готовят по одной чашке кофе за раз. Но, в отличие от некоторых кофемашин для приготовления одной порции, эти машины не используют кофейные капсулы; вместо этого они смешивают кофе и горячую воду внутри и пропускают готовый напиток через металлический фильтр перед подачей.

Для сравнения исследователи также проверили уровень дитерпенов в эспрессо и обычном кофе, приготовленном различными способами в домашних условиях, включая варку, френч-пресс, перколяцию и использование классической капельной кофеварки с бумажными фильтрами.

Учёные обнаружили, что в сваренном кофе содержится самая высокая концентрация дитерпенов в группе, за ним следует эспрессо; а в кофе, процеженном через бумажный фильтр, концентрация самая низкая.

Фото: pxhere

Также исследователи обнаружили, что в кофе, приготовленном в кофемашинах на рабочем месте, концентрация дитерпенов, как правило, значительно выше, чем при всех способах приготовления в домашних условиях, кроме варки в турке.

«Большинство кофемашин содержат довольно высокую концентрацию этих веществ. Это не так плохо, как заваренный кипятком кофе, это нечто среднее между кипячёным и фильтрованным кофе»,

— сказал Игман.

Опираясь на результаты предыдущих исследований дитерпенов и холестерина, команда Игмана подсчитала, что разница между чашкой кофе, приготовленного в промышленной кофеварке, и чашкой кофе, приготовленного с использованием бумажного фильтра, влияет на уровень холестерина так же, как добавление небольшого количества жирных сливок в каждую чашку.

Такая разница в течение одного дня будет незаметна для здоровья, но если пить кофе, повышающий уровень холестерина, изо дня в день, то вполне можно получить ощутимый вред для здоровья сердца.
Кофе. Фото: Pxhere

Команда Игмана подсчитала, что если бы работник заменил три чашки кофе, приготовленного в кофемашине и выпиваемого на работе каждый день, таким же количеством кофе из капельной кофеварки, то за 40 лет потенциально смог бы снизить риск атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний на 36%.

В целом, по словам исследователей, людям следует ограничить потребление нефильтрованного кофе или эспрессо одной порцией в день, особенно если у них есть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Любителям кофе, которые выпивают более одной чашки в день, следует подумать о переходе на фильтрованный кофе.

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