Диабет во время беременности связан с более высокими показателями СДВГ, аутизма и умственной отсталости у детей

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Согласно новому исследованию, диабет во время беременности связан с более высоким уровнем синдрома дефицита внимания и гиперактивности, аутизма и других нейрокогнитивных проблем у детей.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, расстройство аутистического спектра (РАС) — это отклонение в развитии, вызванное различиями в работе мозга. В то время как у некоторых людей с РАС причина заболевания известна (например, генетическое нарушения), далеко не всегда удается установить четкую связь между болезнью и факторами, которые могли ее вызвать.

Ученые полагают, что существует множество причин, которые действуют вместе.

Что показало исследование

Фото: страница сайта fortune.com
В метаанализе, опубликованном в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, было проанализировано более 56 миллионов беременностей в более чем 200 исследованиях.

Исследователи обнаружили, что у детей, рождённых женщинами с диагнозом «диабет» во время беременности, вероятность возникновения проблем с развитием нервной системы была на 28% выше, чем у детей, чьи матери не страдали этим заболеванием.

  • Риск развития аутизма повышался 25%.
  • Риск СДВГ – на 30%.
  • Риск умственной отсталости – на 32%.
  • Риск проблем в общении – на 20%.
  • Риск проблем с координацией движений – на 17%.
  • Риск нарушения обучаемости – на 16%.
Кроме того, исследователи отметили, что диабет, диагностированный до беременности, был связан с более высоким риском развития (на 39%) одного или нескольких из этих нарушений развития нервной системы, чем гестационный диабет, который часто проходит после родов. Однако, оба вида диабета являются факторами риска.

Предыдущие исследования также показали, что у людей с аутизмом более высокая распространённость диабета, а также что у них более высокий риск развития диабета. А метаанализ, проведённый в Великобритании в 2022 году, выявил статистически значимую связь между РАС и диабетом.

«Мы знаем, что высокий уровень сахара в крови во время беременности может вызвать разные неврологические проблемы. Вероятно, высокий уровень сахара в крови вызывает воспаление, что вкупе с естественными гормональными изменениями «включает» и «выключает» определённые гены во время развития плода»,

— сказала доктор Селин Гаундер, медицинский обозреватель и главный редактор KFF Health News.

Диабет матери также повышает риск рождения ребёнка с избыточным весом, а значит, сами роды могут быть более сложными, что также считается фактором риска при развитии различного рода нарушений у новорожденных.

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