Диабет во время беременности связан с более высокими показателями СДВГ, аутизма и умственной отсталости у детей

Согласно новому исследованию, диабет во время беременности связан с более высоким уровнем синдрома дефицита внимания и гиперактивности, аутизма и других нейрокогнитивных проблем у детей.
Ученые полагают, что существует множество причин, которые действуют вместе.
Что показало исследование
Исследователи обнаружили, что у детей, рождённых женщинами с диагнозом «диабет» во время беременности, вероятность возникновения проблем с развитием нервной системы была на 28% выше, чем у детей, чьи матери не страдали этим заболеванием.
- Риск развития аутизма повышался 25%.
- Риск СДВГ – на 30%.
- Риск умственной отсталости – на 32%.
- Риск проблем в общении – на 20%.
- Риск проблем с координацией движений – на 17%.
- Риск нарушения обучаемости – на 16%.
Предыдущие исследования также показали, что у людей с аутизмом более высокая распространённость диабета, а также что у них более высокий риск развития диабета. А метаанализ, проведённый в Великобритании в 2022 году, выявил статистически значимую связь между РАС и диабетом.
«Мы знаем, что высокий уровень сахара в крови во время беременности может вызвать разные неврологические проблемы. Вероятно, высокий уровень сахара в крови вызывает воспаление, что вкупе с естественными гормональными изменениями «включает» и «выключает» определённые гены во время развития плода»,
— сказала доктор Селин Гаундер, медицинский обозреватель и главный редактор KFF Health News.
Диабет матери также повышает риск рождения ребёнка с избыточным весом, а значит, сами роды могут быть более сложными, что также считается фактором риска при развитии различного рода нарушений у новорожденных.