Новое исследование показывает, как витамин К влияет на здоровье мозга в пожилом возрасте

От /

Учёные пытаются разгадать сложные потенциальные связи между питанием и стареющим мозгом. В статье Journal of Nutrition, опубликованной Центром исследований питания человека в пожилом возрасте при Министерстве сельского хозяйства США (HNRCA), описываются механизмы, с помощью которых витамин K влияет на мозг с возрастом.

Если этого витамина недостаточно в рационе питания, то это может негативно сказаться на когнитивных способностях пожилых людей.

Исследование, на первоначальном этапе проведенное на грызунах, подтвердило гипотезу о том, что недостаток витамина К усиливает воспалительные процессы и замедляет деление нервных клеток в гиппокампе (часть мозга, которая отвечает за память и усвоение новых знаний).

Что показало исследование

Фото: страница сайта newswise.com
Целью нового исследования было сравнить когнитивные способности мышей, которых разделили на две группы и кормили разными продуктами. В течение полугода первую группу кормили пищей, в которой было низкое содержание витамина К. Вторая группа получала стандартное питание со сбалансированным составом питательных веществ.

Затем ученые изучили уровень менахинона-4, формы витамина К, которая содержится в тканях мозга. Выяснилось, что у мышей, в питании которых был занижен уровень витамина К, этого питательного вещества критически мало.

В ходе поведенческих тестов подтвердилась теория о том, что мыши с недостаточным уровнем витамина К в мозге существенно отстают от мышей из контрольной группы по показателям способности к обучению и памяти. В целом их когнитивные способности оказались существенно снижены.

Так, в одном тесте, где нужно было распознать объект, мыши с дефицитом витамина К не смогли отличить новые объекты от тех, которые уже были им знакомы. Это было явным признаком нарушения памяти.

Другой тест был посвящен ориентированию в пространстве. Мышам нужно было найти платформу, которую спрятали в бассейне с водой, чтобы выбраться из воды на сушу. Мыши, у которых не было дефицита витамина К, справились с этой задачей намного быстрее, чем те, у которых этот дефицит был.

Позже исследователи изучили ткани мозга мышей, принявших участие в эксперименте, и обнаружили, что в гиппокампе произошли существенные изменения у тех испытуемых, которые недополучали витамин К. Уменьшилось количество клеток, способных к пролиферации, сократилось количество незрелых нейронов, готовых пополнить ряды отмирающих клеток (процесс, известный как нейрогенез).

По словам Тонг Чжэна, ведущего автора исследования и научного сотрудника HNRCA, нейрогенез отвечает за обучение память. Если нейроны не обновляются, то это может напрямую влиять на снижение когнитивных способностей, что и наблюдалось в ходе исследования.

Исследователи также обнаружили признаки повышенного нейровоспаления в мозге мышей с дефицитом витамина K.

«Мы обнаружили повышенное количество активированных микроглиальных клеток, которые являются основными иммунными клетками мозга»,

— отметил Чжэн.

Хотя микроглиальные клетки играют важную роль в поддержании здоровья мозга, их чрезмерная активация может привести к хроническому воспалению, которое всё чаще называют ключевым фактором возрастного снижения когнитивных функций и развития нейродегенеративных заболеваний.

Исследователи подчёркивают, что полученные результаты не означают, что людям нужно срочно начинать принимать добавки с витамином K.

«Людям нужно придерживаться здорового питания. Им нужно есть овощи»,

— отметили они.

Мы знаем, что здоровое питание работает и что люди, которые не придерживаются здорового питания, живут меньше и хуже справляются с когнитивными задачами. Объединив исследования на животных и людях, мы сможем лучше улучшать здоровье мозга в долгосрочной перспективе, выявляя и воздействуя на конкретные механизмы.

Есть и другие исследования, которые показывают, что витамин K способствует нормальному функционированию мозга, которое ухудшается в процессе старения. По-видимому, он оказывает защитное действие на нейроны.

Где содержится витамин К

Этого витамина больше всего в овощах зеленого цвета и листовой зелени:

  • шпинате,
  • щавеле,
  • брюссельской капусте,
  • зеленом горошке,
  • листовой капусте,
  • брокколи.

Ранее уже было известно о пользе витамина К для здоровья, в частности, исследования показали, что он положительно влияет на процессы свертываемости крови, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы с возрастом и способствуют здоровью суставов.

Прокрутить вверх