Новое исследование показывает, как витамин К влияет на здоровье мозга в пожилом возрасте

Учёные пытаются разгадать сложные потенциальные связи между питанием и стареющим мозгом. В статье Journal of Nutrition, опубликованной Центром исследований питания человека в пожилом возрасте при Министерстве сельского хозяйства США (HNRCA), описываются механизмы, с помощью которых витамин K влияет на мозг с возрастом.
Исследование, на первоначальном этапе проведенное на грызунах, подтвердило гипотезу о том, что недостаток витамина К усиливает воспалительные процессы и замедляет деление нервных клеток в гиппокампе (часть мозга, которая отвечает за память и усвоение новых знаний).
Что показало исследование
Затем ученые изучили уровень менахинона-4, формы витамина К, которая содержится в тканях мозга. Выяснилось, что у мышей, в питании которых был занижен уровень витамина К, этого питательного вещества критически мало.
В ходе поведенческих тестов подтвердилась теория о том, что мыши с недостаточным уровнем витамина К в мозге существенно отстают от мышей из контрольной группы по показателям способности к обучению и памяти. В целом их когнитивные способности оказались существенно снижены.
Другой тест был посвящен ориентированию в пространстве. Мышам нужно было найти платформу, которую спрятали в бассейне с водой, чтобы выбраться из воды на сушу. Мыши, у которых не было дефицита витамина К, справились с этой задачей намного быстрее, чем те, у которых этот дефицит был.
По словам Тонг Чжэна, ведущего автора исследования и научного сотрудника HNRCA, нейрогенез отвечает за обучение память. Если нейроны не обновляются, то это может напрямую влиять на снижение когнитивных способностей, что и наблюдалось в ходе исследования.
Исследователи также обнаружили признаки повышенного нейровоспаления в мозге мышей с дефицитом витамина K.
«Мы обнаружили повышенное количество активированных микроглиальных клеток, которые являются основными иммунными клетками мозга»,
— отметил Чжэн.
Хотя микроглиальные клетки играют важную роль в поддержании здоровья мозга, их чрезмерная активация может привести к хроническому воспалению, которое всё чаще называют ключевым фактором возрастного снижения когнитивных функций и развития нейродегенеративных заболеваний.
Исследователи подчёркивают, что полученные результаты не означают, что людям нужно срочно начинать принимать добавки с витамином K.
«Людям нужно придерживаться здорового питания. Им нужно есть овощи»,
— отметили они.
Мы знаем, что здоровое питание работает и что люди, которые не придерживаются здорового питания, живут меньше и хуже справляются с когнитивными задачами. Объединив исследования на животных и людях, мы сможем лучше улучшать здоровье мозга в долгосрочной перспективе, выявляя и воздействуя на конкретные механизмы.
Где содержится витамин К
Этого витамина больше всего в овощах зеленого цвета и листовой зелени:
- шпинате,
- щавеле,
- брюссельской капусте,
- зеленом горошке,
- листовой капусте,
- брокколи.
Ранее уже было известно о пользе витамина К для здоровья, в частности, исследования показали, что он положительно влияет на процессы свертываемости крови, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы с возрастом и способствуют здоровью суставов.