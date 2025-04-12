Ученые предположили, что рак убивает в больных волю к жизни, воздействуя на мозг

Тяжелым последствием прогрессирующего рака является глубокая апатия, которую испытывают многие пациенты, теряющие интерес к некогда любимым занятиям. Этот симптом является частью синдрома, называемого кахексией, который поражает около 80% пациентов с раком на поздних стадиях и приводит к серьёзной атрофии мышц и потере веса, из-за чего у пациентов истончаются кости, несмотря на полноценное питание.
Раньше было принято считать, что когда пациенты с раком на поздней стадии отказываются от борьбы за жизнь, так сказывается неизбежная психологическая реакция на физическое ухудшение состояния. Но что, если апатия — это не просто побочный эффект физического угасания, а неотъемлемая часть самой болезни?
Что показало исследование
Многие пациенты с раком на поздней стадии впадают в глубокую апатию, поскольку болезнь разрушает их тела и мозг.
В недавно опубликованном исследовании было обнаружено, что рак не просто истощает организм — он захватывает определённую область мозга, которая контролирует мотивацию. Результаты, опубликованные в журнале Science, бросают вызов десятилетиям исследований и предполагают, что можно восстановить то, что многие пациенты с раком называют самым разрушительным — их желание жить.
В результате удалось обнаружить небольшую область мозга, называемую постремальной, которая действует как детектор воспаления в мозге. По мере роста опухоли она выделяет в кровоток цитокины — молекулы, вызывающие воспаление. В постремальной области отсутствует типичный гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от токсинов, патогенов и других молекул, поступающих в организм, что позволяет ей напрямую получать информацию о циркулирующих воспалительных сигналах.
Когда область прилежащего ядра обнаруживает повышение уровня воспалительных молекул, она запускает нейронный каскад в нескольких областях мозга, который в конечном итоге подавляет высвобождение дофамина в центре мотивации мозга — прилежащем ядре. Хотя дофамин часто ошибочно называют «гормоном удовольствия», на самом деле он связан с побуждением или готовностью прилагать усилия для получения вознаграждения: он склоняет чашу весов «затраты сил-выгода» в сторону действия.
По мере прогрессирования рака мыши по-прежнему стремились к лёгким вознаграждениям, но быстро отказывались от задач, требующих больших усилий. Одновременно наблюдалось падение уровня дофамина, что отражало снижение готовности мышей работать ради вознаграждения.
Выводы исследователей
Результаты показывают, что рак не просто «изнашивает» мозг — он посылает целенаправленные воспалительные сигналы, которые мозг распознаёт. Затем мозг реагирует, быстро снижая уровень дофамина, чтобы уменьшить мотивацию. Это соответствует тому, что описывают пациенты:
«Всё кажется слишком сложным, поэтому не хочется ничего».
Пожалуй, самым интересным было то, что исследователи нашли несколько способов восстановить мотивацию у мышей, страдающих от раковой кахексии, — даже когда сам рак продолжал прогрессировать.
Во-вторых, мотивация восстанавливается путем введения мышам препарата, блокирующего определенный цитокин, что действует аналогично существующим методам лечения артрита. Хотя препарат не обращал вспять физическое истощение, он восстанавливал готовность мышей работать за вознаграждение.
Эти результаты получены на мышах, но они указывают на возможность лечения людей: воздействие на эту специфическую воспалительно-дофаминовую систему может улучшить качество жизни онкологических больных, даже если болезнь неизлечима.
Открытие имеет далеко идущие последствия, выходящие за рамки онкологии. Молекула-воспалитель, вызывающая потерю мотивации при раке, также участвует во многих других состояниях — от аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, до хронических инфекций и депрессии. Эта же схема может объяснить изнуряющую апатию, которую испытывают миллионы людей, страдающих от различных хронических заболеваний.