Тип сыра, который вы едите, может повышать риск развития диабета второго типа, предупреждают учёные

Сыр может быть полезной частью сбалансированной диеты. Однако некоторые его виды повышают риск развития диабета второго типа.
Длительное повышение уровня сахара в крови, или гипергликемия, может привести к серьёзным долгосрочным осложнениям, включая повреждение кровеносных сосудов, нервов, почек, глаз, а также несет повышенный риск сердечных заболеваний и инсульта.
Прогнозы указывают на то, что к 2030 году потенциально каждый десятый взрослый человек в мире будет страдать диабетом. Во многом это связано с ростом числа случаев ожирения, тесно связанного с нарушениями обменных процессов в организме.
Что показало исследование
В 2013 году Швеция занимала четвёртое место в мире по потреблению молока на душу населения — в среднем 341,2 кг на человека в год (без учёта сливочного масла).
За период исследования у 17% участников был впервые диагностирован диабет 2-го типа. Проведенный анализ указал на связь между этим грозным заболеванием и высоким потреблением неферментированного молока и сыра.
Также было обнаружено, что негативное влияние употребления неферментированного сыра на риск развития диабета сильнее проявляется у мужчин, чем у женщин.
Ферментированные и неферментированные сыры
К неферментированным относятся те виды сыров, которые не требуют длительной выдержки и готовы к употреблению практически сразу после приготовления:
- Моцарелла
- Сливочный сыр (включая сыры с плесенью)
- Рикотта
- Маскарпоне
Как снизить риск развития диабета 2 типа
Следующие советы также помогут снизить риск развития заболевания.
- Выбирайте напитки без добавления сахара — не кладите сахар в чай и кофе и откажитесь от газированных и энергетических напитков
- Вместо рафинированных углеводов ешьте цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, цельнозерновые макароны, цельнозерновую муку, цельнозерновой хлеб и овёс
- Сократите потребление красного и переработанного мяса, такого как бекон, ветчина, сосиски, свинина, говядина и баранина
- Ешьте много фруктов и овощей — яблоки, виноград, ягоды и зелёные листовые овощи, такие как шпинат, листовая капуста, кресс-салат и руккола, снижают риск развития диабета 2-го типа
- Ешьте несладкий йогурт и сыр
- Сократите потребление алкоголя — и несколько дней в неделю вообще не пейте
- Ешьте полезные закуски, такие как несладкий йогурт, несолёные орехи, семена, фрукты и овощи
- Включите в рацион полезные жиры, содержащиеся в орехах, семенах, авокадо и оливковом масле
- Сократите потребление соли
- Получайте витамины и минералы из пищи, а не из таблеток