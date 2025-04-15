Тип сыра, который вы едите, может повышать риск развития диабета второго типа, предупреждают учёные

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Сыр может быть полезной частью сбалансированной диеты. Однако некоторые его виды повышают риск развития диабета второго типа.

Диабет 2-го типа — это широко распространенное в мире заболевание, которое носит хроническую форму. При нем не происходит выработка инсулина в необходимом количестве, и это приводит к тому, что в крови повышается уровень сахара.

Длительное повышение уровня сахара в крови, или гипергликемия, может привести к серьёзным долгосрочным осложнениям, включая повреждение кровеносных сосудов, нервов, почек, глаз, а также несет повышенный риск сердечных заболеваний и инсульта.

Прогнозы указывают на то, что к 2030 году потенциально каждый десятый взрослый человек в мире будет страдать диабетом. Во многом это связано с ростом числа случаев ожирения, тесно связанного с нарушениями обменных процессов в организме.

Попытки разобраться в механизмах развития сахарного диабета продолжаются. В очередной раз этим вопросом задались ученые из Швеции, которые проанализировали взаимосвязь между риском диабета 2 типа и употреблением молочных продуктов.

Что показало исследование

Фото: страница сайта the-sun.com

В 2013 году Швеция занимала четвёртое место в мире по потреблению молока на душу населения — в среднем 341,2 кг на человека в год (без учёта сливочного масла).

В исследовании принял участие 26 461 человек, за которыми наблюдали с 1991 по 2020 год, анализируя употребление молока (в том числе в виде йогурта и простокваши), сыра, сливок и сливочного масла.

За период исследования у 17% участников был впервые диагностирован диабет 2-го типа. Проведенный анализ указал на связь между этим грозным заболеванием и высоким потреблением неферментированного молока и сыра.

С другой стороны, добавление в пищу кисломолочных продуктов, сливок и сливочного масла позволило снизить риск развития диабета 2 типа.

Также было обнаружено, что негативное влияние употребления неферментированного сыра на риск развития диабета сильнее проявляется у мужчин, чем у женщин.

Ферментированные и неферментированные сыры

К неферментированным относятся те виды сыров, которые не требуют длительной выдержки и готовы к употреблению практически сразу после приготовления:

  • Моцарелла
  • Сливочный сыр (включая сыры с плесенью)
  • Рикотта
  • Маскарпоне

Как снизить риск развития диабета 2 типа

Употребляйте выдержанные сыры, такие как пармезан, чеддер, гауда, российские твердые сыры, чтобы снизить риск диабета. Добавьте в рацион кефир, айран, мацони, ряженку, простоквашу, качественные сливки и сливочное масло.

Следующие советы также помогут снизить риск развития заболевания.

  • Выбирайте напитки без добавления сахара — не кладите сахар в чай и кофе и откажитесь от газированных и энергетических напитков
  • Вместо рафинированных углеводов ешьте цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, цельнозерновые макароны, цельнозерновую муку, цельнозерновой хлеб и овёс
  • Сократите потребление красного и переработанного мяса, такого как бекон, ветчина, сосиски, свинина, говядина и баранина
  • Ешьте много фруктов и овощей — яблоки, виноград, ягоды и зелёные листовые овощи, такие как шпинат, листовая капуста, кресс-салат и руккола, снижают риск развития диабета 2-го типа
  • Ешьте несладкий йогурт и сыр
  • Сократите потребление алкоголя — и несколько дней в неделю вообще не пейте
  • Ешьте полезные закуски, такие как несладкий йогурт, несолёные орехи, семена, фрукты и овощи
  • Включите в рацион полезные жиры, содержащиеся в орехах, семенах, авокадо и оливковом масле
  • Сократите потребление соли
  • Получайте витамины и минералы из пищи, а не из таблеток
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