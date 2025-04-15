Желание уволиться с работы заразительно, говорят исследователи

Новое исследование, проведённое Университетом Южной Флориды и Университетом Цинциннати, проливает свет на влияние того, как ведут себя сотрудники, на желание работать у новичков.
Что показало исследование
В исследовании, опубликованном в Journal of General Management, были проанализированы данные опроса примерно 650 новых сотрудников из 32 кагорт в международной компании, предоставляющей ИТ-услуги.
Опросы показали, что, когда некоторые участники группы ведут себя так, будто ищут работу, новичок с большей вероятностью сделает то же самое и в конечном итоге покинет организацию. Этот эффект снижается только в том случае, если для новичка является определяющим фактором местоположение организации.
«Наши результаты подчёркивают необходимость стратегического управления группой сотрудников для повышения их удержания»,
— сказал Амит Чаурадиа, доцент бизнес-колледжа Muma при Университете Южной Флориды и главный исследователь.
Дэниел Пит, доцент бизнес-колледжа Карла Х. Линднера при Университете Цинциннати, соавтор исследования, добавил:
«В основе нашего подхода лежит убеждение, что люди — самый важный актив в любой организации. Предыдущие исследования на эту тему в основном были сосредоточены на текучести кадров и организационных вопросах. Наше исследование — одно из первых в своём роде, которое подчёркивает важность эффекта «заражения» желанием уйти внутри групп».
Исследование побуждает организации переосмыслить то, как они управляют работниками, что особенно важно при работе с поколением Z, которое составляет более четверти рабочей силы в мире и 65% которого увольняются в течение первого года после устройства на работу.
«Это позволяет по-новому взглянуть на то, как поведение коллег в группах влияет на удержание сотрудников, и предлагает организациям новые способы формирования более стабильной и преданной своему делу рабочей силы»,
— сказал Чаурадиа.
Полученные результаты имеют важное значение для организаций, стремящихся снизить текучесть кадров и повысить стабильность в своих командах.
«Если компании прислушиваются к предпочтениям сотрудников в отношении места работы во время процесса найма и способствуют позитивному опыту работы в группе, они, скорее всего, смогут снизить риск текучести кадров»,
— добавили исследователи.
Для руководителей компаний и HR-специалистов эти результаты предлагают новые стратегии и подчёркивают важность управления когортами как социальными группами, а не просто совокупностью отдельных людей. Уделяя приоритетное внимание географическим предпочтениям в процессе найма и способствуя позитивной динамике когорт, компании могут создать среду, в которой новички будут чувствовать себя частью коллектива и с большей вероятностью останутся в компании надолго.