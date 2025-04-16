6 привычек питания и физические упражнения для здоровья костей

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Новое исследование, на проведение которого было потрачено два десятилетия, выявило удивительную связь между тем, что мы едим и как мы двигаемся с нашим здоровьем в долгосрочной перспективе.

Исследователи из Саутгемптонского университета в течение 20 лет наблюдали за почти 3000 взрослых (средний возраст 65 лет), отслеживая их рацион, уровень активности и состояние здоровья.

Полученные результаты рисуют чёткую картину: то, что мы кладем на свою тарелку, и то, как часто мы двигаемся, существенно влияет на риск переломов костей и сердечных заболеваний.

Элементы диеты, защищающие стареющие кости

Исследование выявило определённые модели питания, связанные с укреплением костей и здоровьем сердца.

  • Ключевыми элементами рациона, которые оказали наибольшее влияние, являются фрукты и овощи, составляющие основу защитных диет и обеспечивающие организм необходимыми витаминами и минералами, укрепляющими структуру костей.
  • Регулярное употребление цельнозерновых продуктов обеспечивает организм сложными углеводами и клетчаткой, которые поддерживают здоровье в целом и снижают воспаление.
  • Жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, часто появлялась в рационе тех, у кого было меньше проблем со здоровьем, вероятно, благодаря содержанию в ней жирных кислот омега-3.
  • Ограниченное потребление белого хлеба и рафинированных углеводов отличало более здоровых участников от тех, у кого было больше проблем со здоровьем.
  • Минимальное потребление обработанных продуктов, таких как чипсы, коррелировало с лучшими долгосрочными результатами как для здоровья костей, так и для здоровья сердца.
  • Сокращение потребления сахара значительно отражалось на самочувствии в пожилом возрасте, сокращая количество проблем со здоровьем.

У участников, которые придерживались описанного рациона, наблюдались заметные улучшения в состоянии здоровья, особенно в том, что касается переломов шейки бедра, которые часто меняют жизнь пожилых людей.

Удивительные цифры

Исследование, длившееся 20 лет, выявило поразительные различия в частоте переломов у мужчин и женщин. К концу исследования у 5% женщин были переломы шейки бедра по сравнению с 2% мужчин. Если рассматривать переломы любого типа, гендерный разрыв ещё больше увеличивается: 22% женщин перенесли хотя бы один перелом, в то время как только 9% мужчин столкнулись с такой же проблемой.

Эти цифры подчёркивают повышенную уязвимость женщин с возрастом, особенно после менопаузы, когда снижение уровня эстрогена ускоряет потерю костной массы.

Для женщин особенно важно с каждым годом выбирать продукты питания, которые поддерживают здоровье костей.

Неожиданное открытие

Один из наиболее интригующих результатов исследования касается кальция, который долгое время считался необходимым для здоровья костей. Удивительно, но более высокое потребление кальция с пищей лишь незначительно снизило риск перелома шейки бедра. Однако выявило другое неожиданное преимущество — защиту от сердечно-сосудистых заболеваний.

В течение периода наблюдения 11% мужчин и 5% женщин умерли от сердечно-сосудистых заболеваний.

У тех, кто потреблял больше кальция, показатели здоровья сердца были лучше, что говорит о том, что польза кальция не ограничивается поддержкой костной системы.

Это открытие открывает новые перспективы в понимании того, как питательные вещества выполняют множество функций в стареющем организме.

Почему движение имеет такое же значение, как правильное питание

Исследование подтвердило, что физическая активность играет не менее важную роль в поддержании здоровья в пожилом возрасте.

Участники, которые регулярно занимались спортом на протяжении всего периода исследования, продемонстрировали значительно более низкий риск переломов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для оптимального здоровья костей наиболее полезными оказались быстрая ходьба по окрестностям или паркам, бег трусцой по мягким поверхностям, чтобы минимизировать нагрузку на суставы, танцы (которые сочетают в себе удовольствие от общения и физическую пользу), силовые тренировки с отягощениями или эластичными лентами, а также йога и пилатес для улучшения равновесия и предотвращения падений.

Эти упражнения стимулируют формирование костной ткани, улучшают равновесие (снижая риск падений) и укрепляют сердечно-сосудистую систему в целом, создавая мощную защиту от возрастных изменений.

Как еда и фитнес сочетаются друг с другом

Исследование показало, что диета и физические упражнения в сочетании друг с другом оказывают синергетический эффект. Участники, которые хорошо питались и вели активный образ жизни, были наиболее защищены от проблем со здоровьем.

Эта связь интуитивно понятна: физические упражнения стимулируют рост костной ткани и укрепляют сердечно-сосудистую систему, а правильное питание обеспечивает организм строительными материалами, необходимыми для восстановления и поддержания здоровья.

Ни один из этих подходов не раскрывает свой потенциал в полной мере без другого.

С возрастом изменение образа жизни становится всё более важным, но и потенциально более сложным. Основываясь на результатах исследования, эксперты в области здравоохранения рекомендуют начинать с небольших, но устойчивых изменений, а не с кардинальных перемен.

  • Прежде чем вносить другие изменения в рацион, добавьте дополнительную порцию овощей в ежедневное меню.
  • Начните с коротких 10-минутных прогулок и постепенно увеличивайте их продолжительность.
  • Откажитесь от наиболее вредных продуктов, таких как сладкие напитки и высококалорийные закуски.
  • Включите упражнения на равновесие в повседневную рутину, например, стояние на одной ноге во время чистки зубов, чтобы значительно снизить риск падений.
  • Экспериментируйте с приготовлением жирной рыбы разными способами, чтобы найти вкусные варианты с важными питательными веществами.
  • Посещайте групповые занятия, разработанные специально для пожилых людей, чтобы сочетать социальное взаимодействие с физической активностью.

Такие постепенные подходы оказываются более эффективными, чем попытки кардинально изменить образ жизни, которые часто приводят к разочарованию и отказу от целей.

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