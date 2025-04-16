8 продуктов, содержащих больше железа, чем говядина

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Железо является важным питательным веществом по многим причинам: от поддержания уровня энергии в течение дня до транспортировки кислорода в кровь и регулирования температуры тела. Его нехватка встречается достаточно часто, особенно у женщин, и может привести к железодефицитной анемии.

К счастью, не обязательно есть стейк, чтобы получить достаточный запас железа. Однако полностью уходить от пищи животного происхождения все же не стоит. Дело в том, что мясо и морепродукты содержат гемовое и негемовое железо, в то время как в вегетарианских продуктах содержится только негемовое железо.

Лиза Валенте, магистр наук, диетолог и старший редактор EatingWell по вопросам питания рекомендует сочетать продукты, богатые железом, с витамином C.

«Негемовое железо усваивается не так легко, поэтому, если вы едите в основном растительные продукты, богатые железом, старайтесь сочетать их с витамином C. Например, салат из шпината и цитрусовых или ягод или фасоль с помидорами»,

— пояснила она.

Большинству взрослых женщин требуется 18 мг железа в день, в то время как мужчинам нужно всего 8 мг (у беременных потребность в железе выше, а женщинам в постменопаузе нужно меньше). Чтобы предотвратить дефицит железа, включите в свой рацион больше растительного белка, листовой зелени и сложных углеводов, а также такие деликатесы, как тёмный шоколад со сливками и устрицы в раковине.

В целом, получить достаточное количество железа намного проще, чем кажется. Вот восемь вкусных продуктов, в которых больше железа, чем в 100 г говядины.

Фото: страница сайта eatingwell.com

Устрицы

Фото: pxhere
Устрицы — один из лучших источников железа: в порции весом 85 г содержится 4,3 мг этого микроэлемента. Устрицы низкокалорийны и богаты белком, что делает их отличным продуктом для похудения.

В них много питательных веществ, которые получить сложнее, чем железо, например, цинк, витамин D, витамин B12 и селен. Устрицы также считаются афродизиаком.

Фасоль

Известно, что фасоль полезна для сердца. Но белая фасоль также содержат много железа: 8,4 г на одну чашку.

Фасоль удачно сочетает клетчатку и белок, что помогает насытиться до следующего приема пищи. А еще она богата калием, магнием и кальцием.

Темный шоколад

Фото: Baltphоto/Дарья Иванова
Всего в трети стограммовой плитки темного шоколада содержится 3,3 мг железа, а также большое количество магния, клетчатки и марганца. Вы получите более 2 г белка, съев ее.

Выбирая тёмный шоколад, обращайте внимание на количество добавленного сахара и процентное содержание какао в продукте. Выбирайте плитку с содержанием какао не менее 50%.

Шпинат

Этот тёмно-зелёный листовой овощ считается одним из суперфудов. Чашка нарезанного шпината содержит 6 мг железа и является отличным источником множества других необходимых питательных веществ.

Шпинат богат клетчаткой, витаминами А, С и К, кальцием, магнием и примерно десятком других витаминов и минералов. Если вы не поклонник его вкуса, попробуйте шпинат в смузи — в нем он совершенно не ощущается.

Чечевица

Фото: pxhere
Чечевица является основным продуктом питания во многих культурах по всему миру, и эти богатые питательными веществами бобовые наконец-то получают заслуженное внимание в Европе и России. Всего в половине стакана варёной чечевицы содержится 3 мг железа — около 20% от суточной нормы, — а также белок и клетчатка, необходимые для того, чтобы чувствовать себя сытым ещё долгое время после приёма пищи.

Чечевица богата фолиевой кислотой, марганцем, фосфором и калием, она будет отличным дополнением к вашему ужину после тренировки. Ее можно добавлять в супы, карри и салаты.

Тофу

В порции тофу содержится 3 мг железа. Из него делают салаты, жарят, запекают, добавляют в различные блюда.

Это белковый продукт также является источником селена, марганца, фосфора, кальция и магния.

Патока

Возможно, вы слышали о людях, которые каждый день съедают по ложке патоки, и, скорее всего, они делают это ради железа. Всего две столовые ложки этого тягучего подсластителя содержат 2 мг железа, а также 80 мг кальция и почти 600 мг калия.

Патока чаще всего используется в выпечке, придавая ей карамельный цвет.

Овсянка и овсяные хлопья

Фото: pxhere

Всего полстакана овсянки содержит около 10% суточной нормы важнейших питательных веществ, даже если это самые простые хлопья без витаминных добавок. И 4,5 мг железа – в их числе.

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