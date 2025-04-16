Более трёх миллионов детей умерли в 2022 году из-за устойчивости к антибиотикам

Более 3 миллионов детей умерло в 2022 году из-за устойчивости к противомикробным препаратам. Такие данные опубликовало Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID).
Что показало исследование
По оценкам исследователей, в 2022 году в 7 регионах в общей сложности 3 028 970 детей умерли из-за неэффективности антибиотиков. Из них более 752 000 умерли в Юго-Восточной Азии, более 659 000 — в Африке.
Почему устойчивость к антибиотикам растет
Ученые оценили смертность детей в 83 странах, связанную с устойчивостью к противомикробным препаратам. Они сосредоточились на приоритетных патогенах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и рассчитали смертность с помощью системы классификации антибиотиков Access, Watch и Reserve (AWaRe), предложенной ВОЗ.
- Антибиотики из группы Access — это препараты первой линии с узким спектром действия, рекомендованные для лечения наиболее распространённых бактериальных инфекций.
- Категории Watch и Reserve — это антибиотики с более широким спектром действия, которые следует использовать только для лечения более серьёзных инфекций, чтобы сохранить их эффективность.
В 2019 году ВОЗ запустила кампанию по увеличению доли антибиотиков из группы Access в мировом использовании как минимум до 60%.
Но несколько исследований, проведённых в последние годы, показали, что достичь цели в 60% особенно сложно в странах с низким и средним уровнем дохода, где из-за плохих санитарных условий и слабых мер по профилактике и контролю инфекций бремя бактериальных болезней и уровень устойчивости к антибиотикам выше. В некоторых случаях из-за устойчивости к антибиотикам первой линии требуются препараты более широкого спектра действия. Кроме того, поскольку в этих странах часто не хватает диагностических инструментов и программ рационального использования противомикробных препаратов, пациенты с бактериальными инфекциями не всегда получают правильный антибиотик.
В Юго-Восточной Азии и Африке на 45% и 125% выросло использование антибиотиков из группы Reserve, которые являются препаратами последней линии для лечения инфекций с множественной лекарственной устойчивостью.
Растущая резистентность к антибиотикам группы Reserve в конечном итоге приведет к более частому безуспешному лечению.
«Растущая устойчивость к антибиотикам в конечном итоге приведет к увеличению числа безуспешных методов лечения»,
— сказал Харвелл.