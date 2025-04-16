Более трёх миллионов детей умерли в 2022 году из-за устойчивости к антибиотикам

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Более 3 миллионов детей умерло в 2022 году из-за устойчивости к противомикробным препаратам. Такие данные опубликовало Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID).

По данным исследователей, почти половина смертей была зарегистрирована по причине осложнений, связанных с устойчивостью к антибиотикам, в Юго-Восточной Азии и Африке. При этом многие случи были связаны с применением антибиотиков, которые не являются препаратами первой линии лечения.

Что показало исследование

По оценкам исследователей, в 2022 году в 7 регионах в общей сложности 3 028 970 детей умерли из-за неэффективности антибиотиков. Из них более 752 000 умерли в Юго-Восточной Азии, более 659 000 — в Африке.

В Юго-Восточной Азии на долю детской смертности, связанной с применением резервных антибиотиков, пришлось 69% всех случаев. В Африке на их долю пришлось 80%. В 2022 году более 2 миллионов случаев детской смертности, связанных с устойчивостью к антибиотикам, были вызваны применением антибиотиков из группы резерва.
Фото: страница сайта cidrap.umn.edu

Почему устойчивость к антибиотикам растет

Ученые оценили смертность детей в 83 странах, связанную с устойчивостью к противомикробным препаратам. Они сосредоточились на приоритетных патогенах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и рассчитали смертность с помощью системы классификации антибиотиков Access, Watch и Reserve (AWaRe), предложенной ВОЗ.

Система AWaRe — это инструмент, созданный для мониторинга и оценки использования антибиотиков во всём мире и ограничения распространения устойчивости к препаратам.
  • Антибиотики из группы Access — это препараты первой линии с узким спектром действия, рекомендованные для лечения наиболее распространённых бактериальных инфекций.
  • Категории Watch и Reserve — это антибиотики с более широким спектром действия, которые следует использовать только для лечения более серьёзных инфекций, чтобы сохранить их эффективность.

В 2019 году ВОЗ запустила кампанию по увеличению доли антибиотиков из группы Access в мировом использовании как минимум до 60%.

Но несколько исследований, проведённых в последние годы, показали, что достичь цели в 60% особенно сложно в странах с низким и средним уровнем дохода, где из-за плохих санитарных условий и слабых мер по профилактике и контролю инфекций бремя бактериальных болезней и уровень устойчивости к антибиотикам выше. В некоторых случаях из-за устойчивости к антибиотикам первой линии требуются препараты более широкого спектра действия. Кроме того, поскольку в этих странах часто не хватает диагностических инструментов и программ рационального использования противомикробных препаратов, пациенты с бактериальными инфекциями не всегда получают правильный антибиотик.

С 2019 по 2021 год использование антибиотиков группы Watch увеличилось на 160 % в Юго-Восточной Азии и на 126 % в Африке.

В Юго-Восточной Азии и Африке на 45% и 125% выросло использование антибиотиков из группы Reserve, которые являются препаратами последней линии для лечения инфекций с множественной лекарственной устойчивостью.

Анализ более 106 000 бактериальных изолятов, 47% из которых были получены от детей в возрасте до 2 лет, показал, что модели резистентности различались в зависимости от приоритетных патогенов, при этом кишечная палочка демонстрировала 30-процентную устойчивость к антибиотикам из группы Access, а клебсиелла и энтеробактер демонстрировали растущую устойчивость к антибиотикам из групп Watch и Reserve.

Растущая резистентность к антибиотикам группы Reserve в конечном итоге приведет к более частому безуспешному лечению.

Соавтор исследования Джозеф Харвелл, доктор медицинских наук, старший клинический директор CHAI, сказал, что, хотя более широкое использование антибиотиков группы резерва в Юго-Восточной Азии и Африке может быть необходимо для борьбы с одновременным ростом числа устойчивых к лечению инфекций в этих регионах, резкий рост их использования представляет долгосрочные риски, поскольку способствует развитию устойчивости и ещё больше ограничивает возможности лечения.

«Растущая устойчивость к антибиотикам в конечном итоге приведет к увеличению числа безуспешных методов лечения»,

— сказал Харвелл.

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