Минздрав из-за нехватки врачей разрешит младшему медперсоналу выписывать лекарства

Согласно новому приказу Минздрава, который начнет действовать с 1 сентября, фельдшеры в некоторых случаях смогут выполнять функции акушеров-гинекологов, включая прием родов и назначение медикаментов пациенткам.
Документ, размещенный на официальном сайте опубликования нормативных актов, заменит приказ, действующий с 2012 года. В обновленном варианте указано, что фельдшеры или акушерки смогут осуществлять обязанности акушера-гинеколога при нехватке специалистов в медорганизации или в случае их временного отсутствия.
Это касается фельдшеров, работающих в здравпунктах (медпунктах на предприятиях и учреждениях, оказывающих доврачебную или первую помощь), фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и поликлиниках.
В приложении к приказу уточняется, что фельдшер сможет при необходимости оказывать медпомощь пациентам, а также назначать лекарства, в том числе психотропные.