Роспотребнадзор Петербурга рассказал, кому чеснок вместо пользы несет вред

Чеснок обладает множеством полезных свойств, но важно помнить, что он не подходит всем. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
- он борется с вредными бактериями;
- ускоряет обмен веществ;
- помогает при метеоризме и запорах.
Кроме того, чеснок укрепляет иммунную систему и эффективен при простудах, гриппе и инфекциях верхних дыхательных путей.
- помогает снижать уровень холестерина;
- укрепляет сосуды и снижает риск образования тромбов;
- помогает в профилактике рака, так как благодаря аллицину чеснок способствует выведению свободных радикалов.
Кроме перечисленного, чеснок поддерживает здоровье печени и желчного пузыря, способствует восстановлению клеток и предотвращает образование камней. Он полезен и для нервной системы, улучшая работу мозга и снижая риск инсульта и слабоумия.
Не рекомендуется употреблять чеснок в больших количествах во время беременности и кормления, а также при наличии аллергий и индивидуальной непереносимости.
Чеснок богат калием, кальцием, фосфором, витаминами группы В и С, а также селеном, марганцем, йодом, натрием и эфирными маслами. Для максимальной пользы рекомендуется употреблять чеснок в сыром виде, но в умеренных количествах: от одного до двух зубчиков в день.