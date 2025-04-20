Роспотребнадзор Петербурга рассказал, кому чеснок вместо пользы несет вред

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Чеснок обладает множеством полезных свойств, но важно помнить, что он не подходит всем. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Фото: unsplash
Среди положительных эффектов чеснока можно выделить его способность улучшать пищеварение:
  • он борется с вредными бактериями;
  • ускоряет обмен веществ;
  • помогает при метеоризме и запорах.

Кроме того, чеснок укрепляет иммунную систему и эффективен при простудах, гриппе и инфекциях верхних дыхательных путей.

Чеснок также благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему:
  • помогает снижать уровень холестерина;
  • укрепляет сосуды и снижает риск образования тромбов;
  • помогает в профилактике рака, так как благодаря аллицину чеснок способствует выведению свободных радикалов.

Кроме перечисленного, чеснок поддерживает здоровье печени и желчного пузыря, способствует восстановлению клеток и предотвращает образование камней. Он полезен и для нервной системы, улучшая работу мозга и снижая риск инсульта и слабоумия.

Тем не менее, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язва и панкреатит, чеснок может раздражать слизистую оболочку. Также при заболеваниях почек и эпилепсии его употребление может вызвать обострения.

Не рекомендуется употреблять чеснок в больших количествах во время беременности и кормления, а также при наличии аллергий и индивидуальной непереносимости.

Чеснок богат калием, кальцием, фосфором, витаминами группы В и С, а также селеном, марганцем, йодом, натрием и эфирными маслами. Для максимальной пользы рекомендуется употреблять чеснок в сыром виде, но в умеренных количествах: от одного до двух зубчиков в день.

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